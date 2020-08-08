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"Ввести ЧП по всей Белоруссии": На фоне акций протеста в Минске политолог сдал заявление источника
08 августа 2020, 13:05 • 160 • Политика
Противники Лукашенко полностью заблокировали центральную улицу Минска. Источник в администрации президента сообщил, что 8 августа может быть введён режим ЧП по всей Белоруссии.
В преддверии выборов президента Белоруссии противники действующего главы государства Александра Лукашенко полностью заблокировали центральную улицу Минска - проспект Ленина. В ответ власти страны намерены завтра объявить режим ЧП по всей Белоруссии.
В акции принимают участие сторонники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По призыву её штаба автомобилисты съехались в центр столицы и начали сигналить. Полиция заблокировала проезд по проспекту Ленина в сторону площади Независимости.
В подтверждение было опубликовано видео, на котором видно, как военные выпрыгивают из машин и бегом направляются в одну сторону. Также "Рогимов Владислав" пишет со ссылкой на свой источник, что Лукашенко якобы завтра собирается вывезти своих детей в Эмираты.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии должны пройти выборы президента страны. Вся оппозиция объединилась вокруг кандидата в президенты Светланы Тихановской, а в Telegram-канале уже вовсю циркулируют инструкции по проведению "майдана" в Минске.
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