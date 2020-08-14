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"Введите санкции против Польши - в ЕС даже не заступятся": Эксперт о разменной роли Варшавы

14 августа 2020, 00:10  •  97 • Политика
Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с Царьградом прокомментировал очередной призыв Польши ввести против России санкции. На этот раз из-за ситуации в Белоруссии. Эксперт предложил ввести санкции против поляков, отметив, что в таком случае "в ЕС даже не заступятся". Он подчеркнул разменную роль Варшавы.
Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести против России новые санкции в связи с ситуацией в Белоруссии. Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов на это заявил, что за то, что сейчас происходит в Минске, прямую ответственность несёт Варшава, поскольку именно с польской территории была подготовлена попытка госпереворота и массовые беспорядки в Белоруссии.
"Где находится информационный центр, координирующий всю историю? Я имею в виду агентство Nexta. Картинками и новостями которой пользуются все, поскольку потока информационного из Белоруссии нет. Я думаю, это тоже было просчитано", - обратил внимание Мартынов.
Он назвал такую тактику "двухходовочкой", которая позволила и поднять тиражность нового ресурса, для чего, собственно, и был отключён интернет.
"Когда сегодня говорят о том, что это власти отключили интернет с воскресенья, с утра, мягко говоря, это неправда. Это физически не вполне возможно. Это сеть, это не какая-то кофеварка, которую вытащил из розетки - и она кофе не варит. Понимаете, люди, которые так огульно заявляют о том, что можно всё отключить одним нажатием кнопки, сильно заблуждаются. Очень много дублирующих систем. Не Северная же Корея Белоруссия, правда? И не Китай, кстати сказать, который может себе позволить иметь такие локальные системы", - отметил Мартынов.
Он убеждён, что отключить интернет возможно только на очень серьёзном государственном уровне, причём извне. Поэтому, считает Мартынов, пора поднимать вопрос о введении санкций в отношении "гиены Европы", как её называл Черчилль, то есть Польши.
"Польша - это гиена Европы, которая питается падалью и делает всякие гадости. Без конца и всегда. И я думаю, что пора ставить вопрос. Именно там, где они его ставят, но только более жёстко, ребром. Эта страна пытается организовывать государственные перевороты в европейских странах. Например, в Белоруссии. Мы помним, кстати, какова роль Польши была в первом украинском Майдане, во втором, с точки зрения технологий. Вообще эти технологии так называемых цветных переворотов уже давно описаны в теории. И на практике эти технологии были применены, доведены до высокого уровня именно поляками. Именно польскими технологами", - настаивает эксперт.
Мартынов напоминает, что именно поляки были главными "застрельщиками" оранжевой революции на Украине, а также государственного переворота в Югославии. И пока это на руку Западу, он будет закрывать глаза и говорить, что такова воля народа, считает политолог.
"Но сейчас же эти технологии потихонечку, как опасный вирус, попадают и в западный мир. Смотрите эту историю с "жёлтыми жилетами", например, во Франции. Вроде удалось её как-то купировать, но тем не менее это было очень опасно. Посмотрите, что в тех же США происходит. Мне кажется, это нужно жёстко пресечь, а некоторых польских идиотов, которые по странному стечению обстоятельств кто в Европарламенте, кто министр, кто президент, призвать к ответу. И вводить санкции нужно против Польши, очень жёсткие. Кстати, я не думаю, что за них сильно будет заступаться Евросоюз", - заключил Мартынов.

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