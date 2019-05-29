"Вучич хочет усидеть на двух стульях": Политолог объяснил, почему глава Сербии ведет игру между Западом и Востоком

В Косово неспокойно: задержана группировка сербов, армия Белграда в состоянии боевой готовности, передает телеканал "360".

Жители Сербии не спешат соглашаться с лидером государства. Они считают, что если Вучич будет способствовать независимости Косово, то этот шаг будет расценен как предательство.

- Косово - это стратегически и идеологически очень важная территория, эта земля — колыбель сербской цивилизации, - комментирует ситуацию в Сербии британский политолог Маркус Пападопулос.

Уже летом президент страны попытается внести изменения в Конституцию государства, а Косово и Метохия не будут официально считаться частью Сербии. А это нарушение резолюции ООН, в которой сказано о единстве Республики Югославия. Но в тоже время резолюция это давно не работает, потому что страны – Югославия – давно нет на карте.

- Вучич просто игнорирует, что Сербия - прямой преемник Югославии, - продолжает Маркус Пападопулос.

По мнению политолога, Александр Вучич намерен избавиться от некоторых территорий по требованию Запада. Но тем самым свой народ он предает.

- Он работает не в интересах сербского народа, а в интересах иностранных элит, - уверен политолог.

Маркус Пападопулос полагает, если Вучич признает независимость своих территорий, то в стране начнутся массовые беспорядки. Народ не захочет терять свои земли. И может дойти до того, что Вучича свергнут. И тогда, по мнению политолога, на Балканах может начаться война.

Такое поведение президента страны политолог объясняет желанием Александра Вучича "усидеть на двух стульях" между Западом и Востоком. И в тоже время быть хорошим перед Россией.

- Это лишь видимость. Путин видит эту двойную игру, - объясняет Маркус Пападопулос.