"Вторжение" состоялось? Глава МИД Украины потребовал срочных заседаний ОБСЕ из-за "войны" с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал созвать срочные заседания органов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за "военных действий" России.

Речь идёт о проведении совместного специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, а также Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Более того, Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы мероприятия состоялись в течение двух суток, так как якобы происходят "военные действия" России возле украинских границ.

На своей странице в Twitter глава МИД Украины выдвинул ещё одно требование, впрочем, оно не новое – прозрачности от России. Политик упомянул, что Москва отказалась принять участие во встречах в рамках Венского формата.

"Теперь Украина требует совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для уточнения дальнейших шагов", - говорится в твите.

Кулеба добавил: Киев намерен воспользоваться инструментами ОБСЕ, чтобы разрядить "напряжённость, вызванную военными действиями у границы с Украиной".

Запад, а вслед за ним и Киев, вновь и вновь заявляют о своей обеспокоенности нарастающей "агрессией" со стороны России рядом с украинскими границами. В Москве неоднократно отвергали обвинения в якобы готовящемся "вторжении". Кремль подчёркивал: никакое нападение не планируется, однако подобные заявления об "агрессии России" могут стать предлогом для расширения военного присутствия НАТО неподалёку от русских границ.

Британские и американские СМИ даже опубликовали дату и время начала "вторжения" России. Оно должно было состояться то 15 февраля, то 16 февраля в 01:00, то 16 февраля в 03:00. Теперь даты сдвинулись на "вторую половину февраля". Агентство Reuters даже вело прямую трансляцию с киевского Майдана.