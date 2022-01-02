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"Вторжение" России отменяется? Секретарь СНБО случайно проговорился

02 января 2022, 11:35  •  309 • Политика
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов случайно проговорился о ситуации на границе. "Вторжение" России, о котором говорили и украинские власти, и их западные "партнёры" отменяется?
Вопреки всем паническим заявлениям, которые распространяли массово украинские и западные СМИ, Данилов признался, что ничего "страшного" на границе Украины с Россией не происходит. Никаких стягиваний войск и подготовки к нападению нет.
"Если говорить о большом скоплении, на котором настаивают СМИ за границей, то мы такого не видим", - цитирует телеканал "НАШ" главу СНБО.
Данилов отметил, что украинская сторона отслеживает ситуацию на границе и "отдаёт себе отчёт в происходящем".
"Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны России мы не видим", - сказал он, добавив, что Киев продолжит следить за ситуацией.
Отметим, страшилками о "вторжении" России на Украину западные политики и СМИ пугают мир уже больше двух месяцев. В Кремле неоднократно опровергали эту информацию. Пресс-секретарь президента России подчёркивал, что это "пустое нагнетание".

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