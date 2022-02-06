"Вторжение" России на Украину: Япония тоже готовит санкции

Правительство Японии готовит собственные санкции против России в случае её "вторжения" на Украину.

Западные страны не устают угрожать России санкциями в ответ на её "вторжение" на Украину, хотя Россия регулярно напоминает, что ни на кого нападать не собирается. Вслед за США об ограничениях в адрес Москвы задумалась и Япония.

Правительство Японии приступило к рассмотрению варианта введения собственных санкций против России в случае "вторжения" русской армии на Украину, сообщила газета "Санкэй".

Ранее сообщалось, что обещанная американскими властями "мать всех санкций" напугала Европу вместо России. Западные союзники опасаются серьёзных последствий.