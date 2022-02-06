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"Вторжение" России на Украину: Япония тоже готовит санкции

06 февраля 2022, 19:25  •  20 • Политика
Правительство Японии готовит собственные санкции против России в случае её "вторжения" на Украину.
Западные страны не устают угрожать России санкциями в ответ на её "вторжение" на Украину, хотя Россия регулярно напоминает, что ни на кого нападать не собирается. Вслед за США об ограничениях в адрес Москвы задумалась и Япония.
Правительство Японии приступило к рассмотрению варианта введения собственных санкций против России в случае "вторжения" русской армии на Украину, сообщила газета "Санкэй".
Ранее сообщалось, что обещанная американскими властями "мать всех санкций" напугала Европу вместо России. Западные союзники опасаются серьёзных последствий.

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