"Вторжение" России на Украину превратили в анекдот: "Эффективное средство, не правда ли?"

"Вторжение" России на Украину, о котором то и дело заявляют, как в Киеве, так и на Западе, превратили в настоящий анекдот. "Эффективное средство, не правда ли?" - пишет автор Telegram-канала "Inside Donetsk".

В частности, автор канала в ироничной форме прокомментировал отчёт командования "Операции объединённых сил", которое курирует карательную операцию Киева в Донбассе.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сказано в отчёте.

Автора канала "Inside Donetsk" в целом насмешила формулировка такого утверждения.

"Молодцы какие, целых ноль атак отразили сегодня, потому что никто не наступает и не собирается, а так всё ок", - написал он.

Автор также вспомнил анекдот, который пришёлся к месту. В нём рассказывается о том, что в автобусе едет мужчина и, отрывая от газеты кусочки, выкидывает их в окно. И так продолжается весь путь. Соседу стало интересно, что за "ритуал" совершает мужчина, и он прямо спросил его об этом. Далее состоялся следующий диалог.

- Зачем вы рвёте газету и бросаете обрывки в окно? - Это отпугивает слонов. - Но там нет слонов! - Эффективное средство, не правда ли?

- говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время нашу страну всё чаще обвиняют в том, что она якобы готовится ко "вторжению" на Украину.

Ранее телеканал CNN рассказал о четырёх сценариях "вторжения" России на Украину и представил их сразу на нескольких картах. Корреспонденты CNN полагают, что "вторжение" будет происходить по одному из сценариев. Якобы всё начнётся с Донбасса, а потом произойдёт "наступление" из Крыма. Также репортёры не исключают, что Россия "пойдёт по черноморскому побережью до Одессы". Ещё рассматривается "наступление из Белоруссии через Пинские болота". При этом Запад уже активно готовит санкции, которые должны стать ответом на "нападение" нашей страны на Украину.

В Кремле неоднократно опровергали все подобные заявления, говоря прямо, что никаких планов и намерений, связанных с нападением на кого-либо у России нет.