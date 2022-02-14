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"Вторжение" откладывается - почва не промёрзла: В CNN сделали новый прогноз

14 февраля 2022, 15:15  •  70 • Политика
Корреспонденты телеканала CNN считают, что "вторжение" России на Украину может не состояться 16 февраля.
Западные журналисты - авторы прогноза скорого вторжения России на Украину - сначала утверждали, что ситуация обострится 16 февраля. Но теперь они в этом уже не уверены.
По словам корреспондентов телеканала CNN, "почва недостаточно промёрзла", поэтому "вторжение" может не состояться.
Но Россия по-прежнему может напасть на Украину, используя ракеты, артиллерию и авиацию,
- говорят репортёры.
Так что с "агрессией" России, видимо, всё-таки придётся подождать.

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