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"Вторжение" откладывается - почва не промёрзла: В CNN сделали новый прогноз
14 февраля 2022, 15:15 • 70 • Политика
Корреспонденты телеканала CNN считают, что "вторжение" России на Украину может не состояться 16 февраля.
Западные журналисты - авторы прогноза скорого вторжения России на Украину - сначала утверждали, что ситуация обострится 16 февраля. Но теперь они в этом уже не уверены.
По словам корреспондентов телеканала CNN, "почва недостаточно промёрзла", поэтому "вторжение" может не состояться.
- говорят репортёры.
Так что с "агрессией" России, видимо, всё-таки придётся подождать.
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