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"Вторжение" на Украину вновь перенесли. Politico назвал новую дату

17 февраля 2022, 09:45  •  126 • Политика
Западные СМИ назвали новую дату "вторжения" России на Украину после того, как "нападение" не состоялось 15 и 16 февраля.
Западные политики и журналисты на протяжении долгого времени упорно утверждали, что Россия "вторгнется" на Украину 15-16 февраля. Москва неоднократно эту информацию опровергала, подчёркивая, что ни на кого нападать не собирается.
Указанные даты прошли, и "вторжения", естественно, не произошло. Но Запад выкрутился и придумал новую дату.
Так, по информации издания Politico, Россия "вторгнется" на Украину 20 февраля. Почему именно в этот день? Журналисты Politico объяснили это тем, что 20 февраля закончится Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будет президент Украины Владимир Зеленский. А "нападать" на Украину, пока Зеленский в командировке, нехорошо.
Более того, "вторжение" должно произойти, по убеждению СМИ, после закрытия Олимпиады в Пекине, чтобы не обижать председателя КНР Си Цзиньпина и не отвлекать весь мир от красочной церемонии закрытия.

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