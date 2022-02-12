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"Вторжение" на Украину по версии США: "Это может начаться в любой день"

12 февраля 2022, 00:50  •  110 • Политика
Из Вашингтона звучат тревожные звоночки о том, что может уже в ближайшее время произойти на Украине. На этом фоне президент Незалежной Владимир Зеленский поручил нарастить силы территориальной обороны.
В США в пятницу, 11 февраля, сообщили, что угроза "вторжения" на Украину не миновала. Несмотря на официальные заявления украинских политиков, Запад настаивает на своём: вторжение будет, и в любой момент. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, это может случиться до завершения Олимпиады.
На нынешнем брифинге представитель Вашингтона также заявил, что вскоре американский лидер лично пообщается с президентом России Владимиром Путиным. "Я ожидал бы, что президент Байден проведёт телефонный разговор с президентом Путиным. Но мне нечего объявить вам на этот счёт прямо сейчас", - сказал помощник Байдена о готовящемся разговоре.

Европа не в стороне

Кроме того, запрос на разговор с главой России подал и французский лидер Эммануэль Макрон.
Европа принимает активное участие в сценарии "вторжение на Украине". Об этом, в частности, свидетельствует беседа президента США с европейскими лидерами по поводу ситуации вокруг Украины. По словам Салливана, разговор Белого дома с евросоюзниками продлился порядка полутора часов.
На фоне панических сообщений о "вторжении" США активизировали усилия по отзыву дипперсонала и соотечественников с Украины. Эти призывы переняли и другие страны: Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания обратились к согражданам на Украине с советом покинуть территорию Незалежной в ближайшее время.

Военных всё больше

Продолжается и наращивание военного контингента со стороны США в Европе. В частности, по последним данным, американская сторона намерена направить 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу в ближайшие дни. Однако, заверяют в Белом доме, США не пошлют военных на Украину, не будут рисковать их жизнями. По словам Салливана, американцы не будут "сражаться с Россией", но будут защищать союзников по НАТО.
Всю эту истерию поддерживают и в западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США называет дату "российского вторжения" на Украину - 15 февраля. Начнётся вторжение якобы с операции под "ложным флагом" в Донбассе или с атаки на Киев, утверждают инсайдеры.
Впрочем, ранее в Киеве заявили, что угроза некоего вторжения маловероятна. Однако уже сегодня, в пятницу, Украина выдвинула дипломатический ультиматум Москве. Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба потребовал от России в течение 48 часов предоставить данные по численности военных у границы. В свою очередь президент страны Владимир Зеленский поручил нарастить силы территориальной обороны до 2 млн человек.

"Победителей не будет"

Параллельно с происходящим на Украине европолитики, представители НАТО пытаются замолчать разговор о гарантиях безопасности, открыто предложенный Россией. Главным требованием Москвы по данной инициативе является призыв к НАТО о нерасширении.
Однако в письменном ответе на запрос России Запад это ключевое требование проигнорировал.
О том, чем чревата такая позиция, заявил на недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он указал: в случае принятия Украины в НАТО всё может обернуться угрозой войны Североатлантического альянса с Россией, которая не допустит попыток со стороны Киева вернуть себе Крым военным путём. Конечно, потенциал НАТО и России несопоставим, и Россия это понимает, заметил президент.
"Но мы понимаем и то, что Россия - одна из ведущих ядерных держав. Победителей не будет! И вы окажетесь втянуты в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже глазом не успеете моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора", - указал он, обращаясь к иностранному репортёру.

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