"Второе НАТО" против России и Китая: Политолог объяснил план США

В Чёрном море начались учения ВМС США и Украины Sea Breeze - 2021. США создают "второе НАТО" на востоке против России и Китая, рассказал политолог и военный эксперт Юрий Кошкин.

В акватории Чёрного моря стартовали военно-морские манёвры Sea Breeze - 2021 с участием США и Украины. Американцы пытаются создать аналог НАТО на востоке для сдерживания Китая и России, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, политолог и военный эксперт Юрий Кошкин.

По его словам, в Вашингтоне уже давно вынашивают планы по созданию военного альянса в Тихоокеанском регионе. Пентагон считает, что подобный союз позволит осуществить сдерживание Китая.

Мы говорили о создании ближневосточного НАТО. Мы знаем, что в Индо-Тихоокеанском регионе создаётся блок против Китая и носит характер сдерживания,

- цитирует Nation News слова Юрия Кошкина.

При этом он добавил, что "второе НАТО" угрожает не только Китаю, но России. Потому что наша страна также имеет выходы к океану.