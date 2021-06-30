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"Второе НАТО" против России и Китая: Политолог объяснил план США
30 июня 2021, 02:15 • 102 • Политика
В Чёрном море начались учения ВМС США и Украины Sea Breeze - 2021. США создают "второе НАТО" на востоке против России и Китая, рассказал политолог и военный эксперт Юрий Кошкин.
В акватории Чёрного моря стартовали военно-морские манёвры Sea Breeze - 2021 с участием США и Украины. Американцы пытаются создать аналог НАТО на востоке для сдерживания Китая и России, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, политолог и военный эксперт Юрий Кошкин.
По его словам, в Вашингтоне уже давно вынашивают планы по созданию военного альянса в Тихоокеанском регионе. Пентагон считает, что подобный союз позволит осуществить сдерживание Китая.
- цитирует Nation News слова Юрия Кошкина.
При этом он добавил, что "второе НАТО" угрожает не только Китаю, но России. Потому что наша страна также имеет выходы к океану.
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