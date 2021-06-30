Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дал...
Главная / Политика

"Второе НАТО" против России и Китая: Политолог объяснил план США

30 июня 2021, 02:15  •  102 • Политика
В Чёрном море начались учения ВМС США и Украины Sea Breeze - 2021. США создают "второе НАТО" на востоке против России и Китая, рассказал политолог и военный эксперт Юрий Кошкин.
В акватории Чёрного моря стартовали военно-морские манёвры Sea Breeze - 2021 с участием США и Украины. Американцы пытаются создать аналог НАТО на востоке для сдерживания Китая и России, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, политолог и военный эксперт Юрий Кошкин.
По его словам, в Вашингтоне уже давно вынашивают планы по созданию военного альянса в Тихоокеанском регионе. Пентагон считает, что подобный союз позволит осуществить сдерживание Китая.
Мы говорили о создании ближневосточного НАТО. Мы знаем, что в Индо-Тихоокеанском регионе создаётся блок против Китая и носит характер сдерживания,
- цитирует Nation News слова Юрия Кошкина.
При этом он добавил, что "второе НАТО" угрожает не только Китаю, но России. Потому что наша страна также имеет выходы к океану.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






102
Источник
Похожие новости
29 июня 2021, 21:40
"Нет" стрелкам в школах и западным НПО: Путин подписал последние законы Госдумы VII созыва
29 июня 2021, 23:30
Вместо тысячи слов - Крошка Енот: Мария Захарова поддела госсекретаря США
29 июня 2021, 23:30
Украина толкает НАТО на новую провокацию: В Крым хотят отправить армаду альянса
30 июня 2021, 02:15
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
29 июня 2021, 23:30
Путин защитил должников от голодной смерти
29 июня 2021, 22:35
Коррекция по введению: как антиковидные ограничения влияют на ход вакцинации
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 13:55
Ротшильды заманили Россию в золотую мышеловку
24 июня 2021, 01:25
"Произвол" белорусского эвакуатора привел в негодование главу МИД Латвии
27 июня 2021, 14:40
Европу ждёт катастрофа, а Путин "откинулся назад и наблюдает" - Das Erste
26 июня 2021, 15:45
США в напряжении: Одна ракета из России сорвёт все планы по системе ПРО
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.