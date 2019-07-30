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"Второе место было реальным": Порошенко нашел "оправдание" для своего провала на выборах
30 июля 2019, 22:54 • 44 • В мире
"Европейская солидарность" Порошенко "вполне реально" могла бы занять на внеочередных выборах в Верховную раду второе месте, однако в дело вмешались другие политические силы, чужие амбиции и даже происки врагов, считает бывший президент Украины.
Об этом Петр Порошенко рассказал в интервью изданию "Украинская правда". По словам экс-гаранта, голоса избирателей, которые могла бы получить его партия, оказались "рассеянными" между другими политобъединениями. При этом они имели довольно схожую с "Европейской солидарностью" идеологическую позицию.
Среди таких "помешавших" сил Порошенко назвал партию премьер-министра Владимира Гройсмана "Украинская стратегия", "Самопомощь" и "Свободу", которым "Европейская солидарность" предлагала объединиться, но получила отказ. В итоги на выборах эти и несколько других "мелких" партий набрали не больше трех процентов голосов.
Таким образом, считает бывший гарант, "чужие политические амбиции" помешали ему и его партии получить второе место в парламенте. Кроме того, "в угоду" некоторым партийным лидерам некоторые голоса были отданы "Слуге народа" и "Оппоблоку".
Помимо этого, против его партии, утверждает Порошенко, работали и некие "организованные группы", а также МВД Украины, которое уже пять лет возглавляет "заклятый друг" бывшего президента Арсен Аваков.
На прошедших 21 июля на Украине выборах убедительную победу одержала партия Владимира Зеленского "Слуга народа", получив 254 места в Верховной раде IX созыва. Партия "Европейский выбор" дотянула только до четвертого места: за нее проголосовали только 8,1% избирателей. Таким образом, партию Порошенко в украинском парламенте будут представлять 25 депутатов.
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