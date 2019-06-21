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"Вторглись на танках в посевы кукурузы": Американские военные "заблудились" во время учений НАТО
21 июня 2019, 09:54 • 118 • В мире
Во время учений НАТО Saber Guardian-2019 , которые проходили в Румынии, случился непредвиденный инцидент: американские военные на тяжелой бронетехнике, сбившись с маршрута, так заблудились, что оказались на полях местных фермеров. "Стреляли, вторглись на танках в посевы кукурузы и подсолнечника", - описывают ситуацию местные газеты.
Об инциденте сообщила пресс-служба Минобороны Румынии, по данным которой, во время учебных маневров, проходивших в районе острова Яломица, из-за "неблагоприятных погодных условий" американские военные на танках случайно попали в аграрную зону, где уничтожили посевы.
Как пишет местное издание "Адевэрул", местные жители, которые работали в это время на полях, стали свидетелями этого "вторжения танков" в посевы пшеницы, подсолнечника и кукурузы". Крестьяне пытались объяснить солдатам, что они оказались не там, где рассчитывали, однако американцы не обратили внимания на их слова.
При этом военные вели огонь, что еще больше напугало местных жителей, в панике покинувших разгромленные поля, пишет ТАСС.
С инцидентом теперь будет разбираться специальная комиссия из представителей Минобороны и армии США. Предстоит еще оценить нанесенный военными ущерб, который должен быть компенсирован в соответствии с законодательными нормами.
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