"Вторглись на танках в посевы кукурузы": Американские военные "заблудились" во время учений НАТО

Об инциденте сообщила пресс-служба Минобороны Румынии, по данным которой, во время учебных маневров, проходивших в районе острова Яломица, из-за "неблагоприятных погодных условий" американские военные на танках случайно попали в аграрную зону, где уничтожили посевы.

Как пишет местное издание "Адевэрул", местные жители, которые работали в это время на полях, стали свидетелями этого "вторжения танков" в посевы пшеницы, подсолнечника и кукурузы". Крестьяне пытались объяснить солдатам, что они оказались не там, где рассчитывали, однако американцы не обратили внимания на их слова.

При этом военные вели огонь, что еще больше напугало местных жителей, в панике покинувших разгромленные поля, пишет ТАСС.

С инцидентом теперь будет разбираться специальная комиссия из представителей Минобороны и армии США. Предстоит еще оценить нанесенный военными ущерб, который должен быть компенсирован в соответствии с законодательными нормами.