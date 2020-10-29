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"Вторая волна будет более смертоносной": Макрон объявил Франции о новом локдауне
29 октября 2020, 02:20 • 40 • Политика
Французский лидер Эммануэль Макрон вслед за Германией объявил о новом локдауне для свой страны. Он выразил опасения, что вторая волна коронавируса будет более тяжёлой и смертоносной, чем первая.
Вслед за Германией на месяц закрылась и Франция: лидер Пятой республики Эммануэль Макрон объявил нации о новом локдауне. Он заявил в обращении к народу, что все регионы Франции находятся в зоне повышенного риска в связи с пандемией. По его словам, уже принятые ограничительные меры недостаточны.
К тому же, убеждён политик, вторая волна пандемии будет даже более тяжёлой и смертоносной, чем весной.
Отмечается, что общенациональный карантин будет действовать в стране с 30 октября. При этом ясли, школы, колледжи и лицеи останутся открытыми, с усиленными санитарными мерами, а вот университеты будут закрыты.
Также будут закрыты рестораны и кафе. Гражданам будет разрешено покидать свои дома только чтобы ходить в магазины, к врачу или на работу (при этом приветствуется удалённая работа). Частные собрания будут исключены, а на общественные митинги введён запрет.
Ранее в ФРГ также был объявлен новый локдаун. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что до конца ноября будут закрыты рестораны, бары, клубы и другие места для развлечений.
Магазины будут работать с ограничениями, а вот салоны красоты и фитнес-центры будут закрыты.
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