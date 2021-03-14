"Всёпропальщики" готовят Россию к локдауну летом. Депутат заявил о гарантиях властей

"Всёпропальщики" готовят Россию к локдауну летом. Депутат Вячеслав Лысаков, однако, исключил такую возможность. Он заявил о гарантиях властей и напомнил о скорых парламентских выборах в стране.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своём Telegram-канале "ДУМАем" оценил вероятность нового масштабного локдауна в России летом этого года.

Ранее соответствующую информацию распространили Telegram-ресурсы. Так, канал "Одет аккуратно. Борода чёрная" написал со ссылкой на собственный источник, что на уровень главков МВД и ФСБ уже направлены распоряжения "готовиться к мероприятиям".

Автор ресурса уточнил, что окончательного решения пока нет, однако возможность ввода нового карантина вполне реальна, поскольку власти всерьёз обеспокоены цифрами по заболеваемости COVID-19.

Лысаков, однако, убеждён, что введение локдауна летом исключено. Он напомнил о скорых парламентских выборах в России.

Это сорвёт предвыборный процесс, а сами выборы сделает нелегитимными. Чем ближе выборы, тем гарантированнее любые резкие движения власти будут заморожены и отсрочены, - написал депутат.

В связи с этим если в МВД и ФСБ и поступали приказы "готовиться к мероприятиям", то речь, скорее, могла идти о работе по пресечению и профилактике незаконных митингов, добавил парламентарий.