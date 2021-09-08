|
"Всё знают и молчат": Захарова о "куриной слепоте" Запада к украинским диверсиям в Крыму
08 сентября 2021, 20:10 • 170 • Политика
Мария Захарова заявила, что ЕС и США потворствуют украинским диверсиям против Крыма. "Всё это, безусловно, укладывается в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму", - отметила дипломат.
США и ЕС в курсе всех диверсий Украины в отношении Крыма, и своим молчанием лишь потворствуют новым диверсиям и терактам. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В качестве примера она привела историю подрывом трубопровода, которому газ поступал в расположенную неподалеку воинскую часть. В ходе расследования были задержаны двое исполнителей диверсии Асан и Азиз Ахтемовы, а также активист Нариман Джелялов, который был посредником между киевскими властями и диверсантами. За подрыв газопровода под Симферополем украинские спецслужбы обещали заплатить участникам 2 тысяч долларов.
После задержания и ареста злоумышленников пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс потребовал немедленно отпустить их. С аналогичным заявлением выступил официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано. В обоих случаях диверсантов назвали жертвами репрессий против крымских татар.
- прокомментировала ситуацию Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она указала, что в Вашингтоне и Брюсселе, безусловно, в курсе истинного положения дел в Крыму. Чтобы узнать о нём, достаточно приложить самые минимальные усилия. И сразу станет понятно, что источников всех деструктивных действий на полуострове является Украина.
- подчеркнула дипломат.
Подпишитесь на нас
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 сентября 2021, 15:55
|
05 сентября 2021, 22:30
|
06 сентября 2021, 08:35
|
04 сентября 2021, 06:10
|
04 сентября 2021, 18:05
|
05 сентября 2021, 03:15
|
04 сентября 2021, 11:40