"Всё знают и молчат": Захарова о "куриной слепоте" Запада к украинским диверсиям в Крыму

Мария Захарова заявила, что ЕС и США потворствуют украинским диверсиям против Крыма. "Всё это, безусловно, укладывается в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму", - отметила дипломат.

США и ЕС в курсе всех диверсий Украины в отношении Крыма, и своим молчанием лишь потворствуют новым диверсиям и терактам. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В качестве примера она привела историю подрывом трубопровода, которому газ поступал в расположенную неподалеку воинскую часть. В ходе расследования были задержаны двое исполнителей диверсии Асан и Азиз Ахтемовы, а также активист Нариман Джелялов, который был посредником между киевскими властями и диверсантами. За подрыв газопровода под Симферополем украинские спецслужбы обещали заплатить участникам 2 тысяч долларов.

После задержания и ареста злоумышленников пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс потребовал немедленно отпустить их. С аналогичным заявлением выступил официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано. В обоих случаях диверсантов назвали жертвами репрессий против крымских татар.

Всё это, безусловно, укладывается в логику куриной слепоты Запада по отношению к тому, что происходит в Крыму,

- прокомментировала ситуацию Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она указала, что в Вашингтоне и Брюсселе, безусловно, в курсе истинного положения дел в Крыму. Чтобы узнать о нём, достаточно приложить самые минимальные усилия. И сразу станет понятно, что источников всех деструктивных действий на полуострове является Украина.

Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель всё знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют,

- подчеркнула дипломат.