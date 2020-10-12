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"Всё зависит от страны": Песков назвал условие поставок вакцины на Украину

12 октября 2020, 17:00  •  46 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие поставок вакцины от коронавируса на Украину. По его словам, "всё зависит от страны".
Официальный представитель Кремля добавил, что для организации поставок вакцины нужен официальный запрос со стороны Киева. Его пока не последовало.
Вакцина будет поставляться в случае официального запроса от киевских властей - на платной основе. С другой стороны, это зависит от страны, от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет, - пояснил Песков в разговоре с журналистами украинского издания УНИАН.
Песков также отметил, что самой России производимой вакцины хватает. Массовое производство препарата начнётся после третьей фазы клинических испытаний.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев не собирается закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", которая на сегодняшний день является единственным в мире зарегистрированным препаратом от коронавирусной инфекции. По его словам, Украина готова закупать лишь проверенную вакцину. Таким образом глава государства намекнул на продолжающийся третий этап испытания "Спутника V". При этом в научном центре им. Гамалеи неоднократно объясняли, что безопасность вакцины была подтверждена ещё во время первых двух фаз испытаний.

В настоящее время Украина, как и США, ждёт европейскую вакцину от компании AstraZeneca, однако она пока ещё далека от третьей фазы испытаний.

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