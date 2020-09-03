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"Всё зависит от реакции России": Меркель шантажирует Путина "отравлением" Навального?

03 сентября 2020, 18:00  •  163 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реакция Берлина на "отравление" Навального во многом зависит от реакции России. Слова прозвучали как скрытая угроза.
Реакция Германии на дело об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального зависит от России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
Ранее между двумя политиками состоялся разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию с российским оппозиционером. Премьер Швеции подчеркнул, что его страна осуждает "попытку отравить Навального самым серьёзным образом". В свою очередь Меркель сообщила, что реакция Германии на инцидент будет зависеть от российских властей.
Многое зависит от реакции российского правительства. Ко вчерашним словам мне добавить нечего, - сказала канцлер Германии.
Днём ранее она выступила с заявлением о том, что немецкие военные специалисты якобы нашли в анализах Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок", и что у неё нет никаких сомнений в том, что оппозиционера отравили. В свою очередь Россия потребовала предоставить эти самые "неопровержимые доказательства".

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