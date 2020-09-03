"Всё зависит от реакции России": Меркель шантажирует Путина "отравлением" Навального?

Реакция Германии на дело об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального зависит от России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Ранее между двумя политиками состоялся разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию с российским оппозиционером. Премьер Швеции подчеркнул, что его страна осуждает "попытку отравить Навального самым серьёзным образом". В свою очередь Меркель сообщила, что реакция Германии на инцидент будет зависеть от российских властей.

Многое зависит от реакции российского правительства. Ко вчерашним словам мне добавить нечего, - сказала канцлер Германии.

Днём ранее она выступила с заявлением о том, что немецкие военные специалисты якобы нашли в анализах Навального следы отравляющего вещества из группы "Новичок", и что у неё нет никаких сомнений в том, что оппозиционера отравили. В свою очередь Россия потребовала предоставить эти самые "неопровержимые доказательства".