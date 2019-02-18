Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров пошутил над американскими журналистами
Смогут ли США остановить "Северный поток-2" (Уставший Оптимист)
Росгвардия запустила литературный видеомарафон «Читаем записки графа Комаровског...
Украине нужны ракеты для ударов по "насыщенному техникой Крыму" – укра...
Главная / Политика

"Всё время уговаривают не покупать С-400": Эрдоган рассказал о двойных стандартах США

18 февраля 2019, 22:54  •  86 • Политика
США всё время уговаривают Турцию отказаться от С-400, пожаловался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил о наличии С-300 у Греции, к которой никаких вопросов нет. "Всё время уговаривают не покупать С-400", - отметил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что США постоянно отговаривают его от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Информация прозвучала во время выступления турецкого лидера в городе Бурдур.
Эрдоган отмечает, что ему не понятно, с чего вдруг Турция должна отказываться от С-400. Президент подчеркнул, что страна имеет права использовать различные системы на своё усмотрение. Глава Турции напомнил, что у соседней Греции имеются российские С-300, но никаких вопросов у США к этому нет.
Ранее турецкий лидер выступил с критикой в адрес НАТО. Эрдогана возмутило то, что Альянс предоставляет оружие террористам, но отказывается продать его Турции.
"Нас (США) всё время уговаривают, чтобы мы отказались от С-400. Но почему мы должны отказаться?" - цитирует РИА Новости главу государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


86
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 13:09
Юмор с последствиями. Над лидерами каких стран шутил Владимир Путин
18 февраля 2019, 09:54
Эксперт раскрыл Британию как родину информационной войны. Тезисы книги "Ложь во время войны" лорда Понсонби
18 февраля 2019, 19:39
"Определенно русская водка": Посольство России оценило "способ" усиления британских сил в Арктике
Загрузка...
18 февраля 2019, 22:54
Украине нужны ракеты для ударов по "насыщенному техникой Крыму" – украинский политолог
18 февраля 2019, 06:39
Нарушил авторские права: Twitter "наказал" Трампа удалением поста с сатирическим роликом
18 февраля 2019, 16:24
"Нет поводов для оптимизма": Песков уверен, что США сохранят присутствие в Сирии и после вывода войск
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 03:09
"Игры кончились, вам уже из-за океана говорят!": Анна Шафран одернула украинского русофоба словами США - видео
15 февраля 2019, 23:24
Порошенко устраняет Тимошенко
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.