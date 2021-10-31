|
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
31 октября 2021, 17:10 • 389 • Политика
На полях саммита Группы двадцати Сергей Лавров высказался о внешнеполитической позиции России. В том числе, прервал поток требований НАТО к России о возобновлении взаимодействия. "Всё. Вопрос закрыт", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений на полях саммита стран G20. В том числе, Лавров говорил о невостребованности попыток продвигать в международных отношениях односторонние подходы. Пожалуй, это главный вывод из тех, что Группа двадцати сделала на саммите.
Результате общей работы на полях событиях министр назвал "очень позитивными". В целом, рассказав о проведённых переговорах, Сергей Лавров перешёл к частным вопросам.
Так, министр подчеркнул, что демонстрация флага ВМС США в Чёрном море не добавляет стабильности и без того непростой ситуации в мире. НАТО же продолжает демонстрировать нежелание вести диалог с Россией, хотя декларирует возобновление взаимодействия:
Помимо всего прочего Сергей Лавров рассказал о короткой встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита. Пообщаться удалось в субботу, 31 октября. А с госсекретарём США Энтони Блинкеном беседа в Риме не состоялась, о чём также сообщил министр.
Ещё одна тема, которую поднял Сергей Лавров в ходе пресс-подхода - это иранская ядерная программа. Позиция России в данном случае неизменно. Москва полностью поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе в том виде, в котором договоренность была заключена, без добавлений и изъятий, заявил Сергей Лавров на полях саммита стран G20.
Подпишитесь на нас
389
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 октября 2021, 04:30
|
27 октября 2021, 02:55
|
30 октября 2021, 18:25
|
27 октября 2021, 21:35
|
24 октября 2021, 16:35
|
28 октября 2021, 07:30
|
26 октября 2021, 07:40