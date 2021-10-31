"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России

На полях саммита Группы двадцати Сергей Лавров высказался о внешнеполитической позиции России. В том числе, прервал поток требований НАТО к России о возобновлении взаимодействия. "Всё. Вопрос закрыт", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений на полях саммита стран G20. В том числе, Лавров говорил о невостребованности попыток продвигать в международных отношениях односторонние подходы. Пожалуй, это главный вывод из тех, что Группа двадцати сделала на саммите.

Результате общей работы на полях событиях министр назвал "очень позитивными". В целом, рассказав о проведённых переговорах, Сергей Лавров перешёл к частным вопросам.

Так, министр подчеркнул, что демонстрация флага ВМС США в Чёрном море не добавляет стабильности и без того непростой ситуации в мире. НАТО же продолжает демонстрировать нежелание вести диалог с Россией, хотя декларирует возобновление взаимодействия:

У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты. А факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Они желают только учить нас жизни, требуя каждый раз - давайте соберем совет Россия-НАТО и пообсуждаем Украину. Вот весь их интерес - нагнетание пропаганды и оказание давления на Россию, - объяснил Лавров, добавив. - Всё. Вопрос закрыт. Если у НАТО появится какой-то повод для того, чтобы к нам обратиться, есть посол в Бельгии, который отвечает за двусторонние отношения. Мы уведомили североатлантический альян, что в случае необходимости можно посылать сигнал через этого дипломата.

Помимо всего прочего Сергей Лавров рассказал о короткой встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита. Пообщаться удалось в субботу, 31 октября. А с госсекретарём США Энтони Блинкеном беседа в Риме не состоялась, о чём также сообщил министр.

Ещё одна тема, которую поднял Сергей Лавров в ходе пресс-подхода - это иранская ядерная программа. Позиция России в данном случае неизменно. Москва полностью поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе в том виде, в котором договоренность была заключена, без добавлений и изъятий, заявил Сергей Лавров на полях саммита стран G20.