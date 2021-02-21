"Всё включено" + укольчик: Вакцинный туризм набирает обороты

В мире набирает обороты вакцинный туризм. Агентства предлагают клиентам систему "всё включено" плюс укольчик. Французское издание рассказало, в каких странах и на каких условиях можно сделать прививку "чужой" вакциной.

Главная цель вакцинного туризма - получить доступ к препарату, который не разрешён в родной стране или не поставляется туда. Журналистка Колин Рено на страницах французского издания Le Figaro рассказала, что концепция таких поездок была придумана ещё в начале декабря.

Туристические агентства Индии стали рекламировать изобретённую ими идею вакцинного туризма. Обеспеченным жителям Калькутты и Мумбаи готовы продавать туры по системе "всё включено" + укольчик.

За сумму, эквивалентную 135 тысячам рублей на человека, можно отправиться в Лондон или Нью-Йорк по выбору. Там придётся отсидеть положенный карантин, но провести его можно в комфортабельном номере отеля, что входит в стоимость.

"Тем временем агентства заявляют, что они разрабатывают предложения по аналогичному пребыванию в России, чтобы получить вакцину "Спутник-V", - говорится в статье.

Вакцинный туризм готова развивать и Куба. Там достаточно высокий прирост заболеваемости, но предприниматели готовы пойти на многое, лишь бы вернуть иностранных туристов. Приезжающим собираются предлагать Карибское море, мохито и вакцину в комплексе.

Правительство Дубая призвало "цифровых кочевников" - людей, работающих на удалёнке. Напрямую это не было сформулировано, но намёк весьма прозрачен: проживание и работа рядом с пляжем. Кроме того, прививку от COVID-19 будут делать бесплатно.

Наиболее интересная ситуация в американском штате Флорида. Власти решили привить в первую очередь людей старше 65 лет. Из-за этого на юго-восток США потянулись пожилые люди со всего мира. Особенно много едут из Аргентины и Бразилии. Турфирмы говорят о заинтересованности клиентов в однодневных турах: приехать, получить прививку и в тот же день отправиться обратно.

Но власти штата негативно отнеслись к вакцинному туризму. Они заявили, что инъекция вакцины будет сделана только тем, кто живёт во Флориде не меньше трёх месяцев в году. На это условие в виде "вакцинных каникул" уже согласились около 50 тысяч иностранцев.

Сами же жители Флориды (в основном 40-50 лет) предпочитают вакцинный туризм в страны Ближнего Востока. Например, за 2000 евро (около 180 тысяч рублей) можно провести два месяца в Израиле. В тур входит перелёт, аренда жилья и вакцинация. Увы, есть некоторые ограничения, но всегда можно вместо Израиля предпочесть Дубай на три недели за 1500 евро.