Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Началась жестокая месть": СМИ Ирана подтвердили ракетный обстрел амер...
"Угроза всему миру – Трамп": Fox News запугивает американцев страхами ...
«Необъявленный визит»
"Все военнослужащие США - цель": Сатановский объяснил, почему Трамп не...
Главная / Политика

"Всё в порядке? - Спасибо!" Путин и Эрдоган на фоне истерики США на Ближнем Востоке открыли "Турецкий поток"

08 января 2020, 21:24  •  20 • Политика
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне истерики США на Ближнем Востоке спокойно открыли "Турецкий поток". Заявлений для прессы пока не было, есть лишь короткий релиз в виде диалога лидеров: "Все в порядке? - Спасибо!" Между тем, США осознают, что месть Ирана за убийство генерала Сулеймани уже свершается.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Стамбуле. Как и ожидалось, длились они примерно полтора часа. Известно, что главным вопросом двусторонних отношений было открытие "Турецкого потока". И здесь можно говорить о том, что обязательства исполняются. Кроме того, речь шла о ситуации в Сирии, а также напряженной ситуации в отношениях Ирана и США. Царьград коротко рассказывает о том, что известно к этому часу.

Формат сменили экстренно

Беседа президентов проходила в конгресс-центре "Халич". Эрдоган встретил Путина, после чего лидеры прошли в зал переговоров на второй этаж. По всей видимости, участвовали во встрече и профильные министры со стороны России и Турции.
Между тем, как писали авторы канала "Вы слушали "Маяк", "Путин и Эрдоган изменили формат встречи".
"Она (встреча. - Ред.) проходит в закрытом режиме. Не было даже публичных вступительных слов. На беседу протокол выделил 1 час 30 минут. Но когда на Востоке всё пришло в движение, то кто будет слушать протокол".
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале добавлял, что "Путин и Эрдоган в Стамбуле обсуждают ситуацию, сложившуюся в регионе после атаки Ираном американских баз".
Кроме того, Смирнов опубликовал редкие протокольные кадры. Поскольку заявлений для прессы не было, он фактически стал единственным журналистом, давшим информацию о встрече.
"Все в порядке? - Спасибо!" - привёл журналист часть диалога Путина и Эрдогана в Стамбуле.
Фото: t.me/dimsmirnov175.

"Турецкий поток" пошёл

Перед торжественной церемонией запуска газопровода "Турецкий поток" министр энергетики России Александр Новак провёл встречу с турецким коллегой Фатихом Донмезом. Как сообщили в пресс-службе министерства, на встрече было отмечено, что поставки газа в Грецию и Северную Македонию уже идут через "Турецкий поток".
"Благодаря слаженной работе российской и турецкой сторон поставки природного газа по "Турецкому потоку" в Болгарию, Грецию и Северную Македонию уже начались", - так звучит официальное заявление.
В целом же Новак констатировал, что энергетическое взаимодействие России и Турции переживает подъём. Причём происходит это по всем направлениям. Существенный вклад в развитие таких отношений должен внести и "Турецкий поток", добавил министр.
Как напоминают "Невские новости", в торжественной церемонии запуска газопровода Владимир Путин принял личное участие. Как сообщает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска "Турецкого потока".

Мнение

Политолог Евгений Сатановский в личном телеграм-канале пишет, что сегодня Турция стала для Евросоюза газовым хабом, за что ЕС может благодарить Америку, а Россия добила тему газового экспорта в Восточную и Южную Европу в обход проблемной Украины.
"Что любопытно, на открытии намечено присутствие болгарского премьера, представляющего ту самую страну, которая сделала всё, что могла, для того, чтобы газ из России на её территорию в рамках "Южного потока" не поступал. Торпедировала она его по старинному принципу "назло бабушке уши отморожу", потеряв всё, что можно было потерять. Теперь будет получать тот же самый газ не напрямую, а через Турцию. Ну, болгары же. Непонятно только, зачем их было ценой большой крови, пролитой русскими военными, от турок в XIX веке отбивать, - пишет Сатановский. - Шипка, Плевна... Обе мировые войны они были против России. После распада СССР разорвали все экономические связи и вышли из всех совместных проектов, где новым начальством, европейским и американским, только было велено разорвать и выйти. Потеряли на этом кучу денег. Или это страна потеряла, а её политики, наоборот, приобрели? В личном качестве. Ну, в общем, страна крайне облегчённой с моральной точки зрения линии поведения".
При этом, как напоминает Сатановский, в последнее время продолжали звучать "вечные заклинания" в виде "братушек", но "имея таких родственников, врагов уже не надо".
"Предавали и предавать будут. Себе в ущерб, но будут. Так что если что, пускай теперь к туркам ездят газопровод открывать. Оно и поделом", - отметил политолог.
В то же время военный эксперт, главред информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин добавляет:
"Помимо официального открытия "Турецкого потока", стороны обсуждают ситуацию в Идлибе и Рожаве, работу Конституционного комитета Сирии, положение американских войск в Сирии, проблему возвращения сирийских беженцев, ситуацию в Ираке и Иране, а также войну в Ливии, где интересы двух стран очевидно находятся в противоречии друг с другом, - отмечает эксперт. - Я бы поставил на то, что на текущем этапе трения в отношениях останутся в пределах допустимых значений, так как выгоды сторон от сотрудничества в Сирии и совместных экономических проектов на данный момент очевидно перевешивают объективные расхождения в вопросах достижения желаемых целей на Ближнем Востоке и Северной Африке. Текущие отношения построены по принципу "только бизнес, ничего личного", поэтому пока "бизнес" взаимовыгоден, на проблемные моменты могут закрывать глаза".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
08 января 2020, 18:09
Киев рассказал немцам об альтернативе Минским соглашениям и своём варианте выборов в Донбассе
07 января 2020, 23:54
Путин прибыл в Стамбул
07 января 2020, 22:39
Иран пообещал отомстить США "историческим кошмаром" в ответ на убийство Сулеймани
08 января 2020, 05:09
"На месте храма могли быть террористы": Путин посетил старейший православный храм Дамаска
08 января 2020, 11:39
Не смогли перевести? Письмо США о выводе войск из Ирака оказалось разным на двух языках
08 января 2020, 14:54
"Это кабала для страны!": Долг Украины за три месяца вырос на 717 миллионов долларов, заявил депутат Рады
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ира...
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Кие...
08 января 2020, 05:09
Как повлияет на Россию убийство Сулеймани: Американские эксперты назвали возможные по...
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал по...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 17:54
"Сунул динамит в бочку с порохом": Байден поставил ультиматум Трампу после убийства иранского генерала
06 января 2020, 23:54
"Колоссальный урон": Багдасаров предложил Ирану идеальный способ мести за убийство Сулеймани
04 января 2020, 11:24
Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани
04 января 2020, 16:39
"О чем ты думал?" Трамп пропустил звонок Путина и криком напомнил, почему для России он всегда на связи - Business Insider
04 января 2020, 16:39
"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию
03 января 2020, 13:12
Куликов УНИЧТОЖИЛ Гордона своей речью! Студии НЕЧЕГО СКАЗАТЬ в ответ!
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.