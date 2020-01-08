"Всё в порядке? - Спасибо!" Путин и Эрдоган на фоне истерики США на Ближнем Востоке открыли "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Стамбуле. Как и ожидалось, длились они примерно полтора часа. Известно, что главным вопросом двусторонних отношений было открытие "Турецкого потока". И здесь можно говорить о том, что обязательства исполняются. Кроме того, речь шла о ситуации в Сирии, а также напряженной ситуации в отношениях Ирана и США. Царьград коротко рассказывает о том, что известно к этому часу.

Формат сменили экстренно

Беседа президентов проходила в конгресс-центре "Халич". Эрдоган встретил Путина, после чего лидеры прошли в зал переговоров на второй этаж. По всей видимости, участвовали во встрече и профильные министры со стороны России и Турции.

Между тем, как писали авторы канала "Вы слушали "Маяк", "Путин и Эрдоган изменили формат встречи".

"Она (встреча. - Ред.) проходит в закрытом режиме. Не было даже публичных вступительных слов. На беседу протокол выделил 1 час 30 минут. Но когда на Востоке всё пришло в движение, то кто будет слушать протокол".

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале добавлял, что "Путин и Эрдоган в Стамбуле обсуждают ситуацию, сложившуюся в регионе после атаки Ираном американских баз".

Кроме того, Смирнов опубликовал редкие протокольные кадры. Поскольку заявлений для прессы не было, он фактически стал единственным журналистом, давшим информацию о встрече.

"Все в порядке? - Спасибо!" - привёл журналист часть диалога Путина и Эрдогана в Стамбуле.

Фото: t.me/dimsmirnov175.

"Турецкий поток" пошёл

Перед торжественной церемонией запуска газопровода "Турецкий поток" министр энергетики России Александр Новак провёл встречу с турецким коллегой Фатихом Донмезом. Как сообщили в пресс-службе министерства, на встрече было отмечено, что поставки газа в Грецию и Северную Македонию уже идут через "Турецкий поток".

"Благодаря слаженной работе российской и турецкой сторон поставки природного газа по "Турецкому потоку" в Болгарию, Грецию и Северную Македонию уже начались", - так звучит официальное заявление.

В целом же Новак констатировал, что энергетическое взаимодействие России и Турции переживает подъём. Причём происходит это по всем направлениям. Существенный вклад в развитие таких отношений должен внести и "Турецкий поток", добавил министр.

Как напоминают "Невские новости", в торжественной церемонии запуска газопровода Владимир Путин принял личное участие. Как сообщает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска "Турецкого потока".

Мнение

Политолог Евгений Сатановский в личном телеграм-канале пишет, что сегодня Турция стала для Евросоюза газовым хабом, за что ЕС может благодарить Америку, а Россия добила тему газового экспорта в Восточную и Южную Европу в обход проблемной Украины.

"Что любопытно, на открытии намечено присутствие болгарского премьера, представляющего ту самую страну, которая сделала всё, что могла, для того, чтобы газ из России на её территорию в рамках "Южного потока" не поступал. Торпедировала она его по старинному принципу "назло бабушке уши отморожу", потеряв всё, что можно было потерять. Теперь будет получать тот же самый газ не напрямую, а через Турцию. Ну, болгары же. Непонятно только, зачем их было ценой большой крови, пролитой русскими военными, от турок в XIX веке отбивать, - пишет Сатановский. - Шипка, Плевна... Обе мировые войны они были против России. После распада СССР разорвали все экономические связи и вышли из всех совместных проектов, где новым начальством, европейским и американским, только было велено разорвать и выйти. Потеряли на этом кучу денег. Или это страна потеряла, а её политики, наоборот, приобрели? В личном качестве. Ну, в общем, страна крайне облегчённой с моральной точки зрения линии поведения".

При этом, как напоминает Сатановский, в последнее время продолжали звучать "вечные заклинания" в виде "братушек", но "имея таких родственников, врагов уже не надо".

"Предавали и предавать будут. Себе в ущерб, но будут. Так что если что, пускай теперь к туркам ездят газопровод открывать. Оно и поделом", - отметил политолог.

В то же время военный эксперт, главред информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин добавляет:

"Помимо официального открытия "Турецкого потока", стороны обсуждают ситуацию в Идлибе и Рожаве, работу Конституционного комитета Сирии, положение американских войск в Сирии, проблему возвращения сирийских беженцев, ситуацию в Ираке и Иране, а также войну в Ливии, где интересы двух стран очевидно находятся в противоречии друг с другом, - отмечает эксперт. - Я бы поставил на то, что на текущем этапе трения в отношениях останутся в пределах допустимых значений, так как выгоды сторон от сотрудничества в Сирии и совместных экономических проектов на данный момент очевидно перевешивают объективные расхождения в вопросах достижения желаемых целей на Ближнем Востоке и Северной Африке. Текущие отношения построены по принципу "только бизнес, ничего личного", поэтому пока "бизнес" взаимовыгоден, на проблемные моменты могут закрывать глаза".