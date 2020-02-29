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"Всё в чёрном дыму, люди нападают на спасателей": Крупный пожар возник рядом с Лионским вокзалом в Париже

29 февраля 2020, 09:09  •  187 • В мире
Крупный пожар возник рядом с Лионским вокзалом в Париже. В соцсетях отмечают, что всё здание в чёрном дыму. Вероятно, кто-то поджёг машины рядом с вокзалом. СМИ указывают, что неизвестные люди нападают на спасателей и не пропускают пожарных.
Огонь наблюдается вблизи одного из крупнейших железнодорожных терминалов Франции, пишет Би-би-си.
Чёрным дымом окутано здание Лионского вокзала, расположенного в Париже.
Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что сам вокзал не горит, однако рядом с ним собрались протестующие, которые подожгли машины.
По данным СМИ, темнокожие жители французской столицы собрались на акцию против певца из Конго, который поддерживает нынешнего президента африканской страны.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как протестующие кричат и прогоняют спасателей. В их руках металлические ограждения и палки. Пожарным с трудом удалось прорваться к очагу возгорания.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Отмечается, что работники и пассажиры эвакуированы из здания вокзала.
"Мой сосед застрял на станции, он говорит, что везде густой чёрный дым, и, очевидно, возле станции подожгли машины, а здание не повреждено", - рассказал пользователь Chenmain Sanghi.

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