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"Всё уже нарушено": Захарова заявила, что первым за регулировку интернета взялся Запад

14 марта 2021, 19:05  •  93 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Запад первым взялся за регулировку интернета. Так что если говорить о возможных нарушениях свободы слова, то всё уже давно нарушено.
По словам дипломата, российские власти долго не решались на то, чтобы начать регулировать действия иностранных компаний в Сети, поскольку в этом случае Москву могли обвинить в злоупотреблении властью. Однако на деле первыми регулировать интернет начали сами западные страны.
Мы всё время прислушивались к тому, как это будет воспринято, не нарушим ли мы сами некие принципы. Да, не нарушим, потому что они уже давно нарушены коллективным Западом, - отметила Захарова, выступая в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Представитель МИД подчеркнула, что интернет-монополии, которые стоят за США, Евросоюзом и НАТО, действуют исключительно в собственных интересах и не желают вести честную конкурентную борьбу, не говоря уже о соблюдении российского законодательства.
Напомним, что на днях Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России, поскольку сервис отказался удалять запрещённый на территории страны контент. В ведомстве не исключили полной блокировки Twitter, если компания и дальше будет игнорировать российское законодательство.

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