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"Всё уничтожили на месте": Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле
23 декабря 2019, 12:09 • 160 • Политика
Перед погружением президента России к месту гибели подводной лодки "Сёмга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, дно Финского залива было тщательно проверено. Как оказалось, на дне все эти годы существовало настоящее поле из немецких якорных мин. Все они были уничтожены на месте при помощи роботизированной техники.
Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. По его словам, перед погружением президента в акватории и около места, где затонула подводная лодка, проводились подготовительные работы, чтобы обеспечить безопасность этой экспедиции, проходивший под патронажем Русского географического общества. В работах принимали участие корабли, суда и инженерное подразделение.
Как сообщил адмирал, на острове Гогланд сапёры нашли несколько десятков снарядов, оставшихся здесь со времен Великой Отечественной войны. Затем за дело взялся тральщик "Александр Обухов", который и обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин.
Все они были уничтожены при помощи роботизированной подводной техники, отметил Александр Носатов.
Напомним, в конце июля 2019 года президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу посетил расположенный в Финском заливе остров Гогланд, который прозвали "островом погибших кораблей" из-за того, что в глубине вод вокруг него находятся десятки затонувших судов разных эпох.
Лежат на дне в этом районе и подводные лодки, погибшие здесь во время прохождения через минные заграждения.
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