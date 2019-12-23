"Всё уничтожили на месте": Перед погружением Путина на дне Финского залива нашли целое минное поле

Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. По его словам, перед погружением президента в акватории и около места, где затонула подводная лодка, проводились подготовительные работы, чтобы обеспечить безопасность этой экспедиции, проходивший под патронажем Русского географического общества. В работах принимали участие корабли, суда и инженерное подразделение.

Как сообщил адмирал, на острове Гогланд сапёры нашли несколько десятков снарядов, оставшихся здесь со времен Великой Отечественной войны. Затем за дело взялся тральщик "Александр Обухов", который и обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин.

Все они были уничтожены при помощи роботизированной подводной техники, отметил Александр Носатов.

Напомним, в конце июля 2019 года президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу посетил расположенный в Финском заливе остров Гогланд, который прозвали "островом погибших кораблей" из-за того, что в глубине вод вокруг него находятся десятки затонувших судов разных эпох.

Лежат на дне в этом районе и подводные лодки, погибшие здесь во время прохождения через минные заграждения.