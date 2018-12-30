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"Всё! Украине конец!": В эфире Соловьёва заявили о единственном шаге для решения проблем с Киевом - видео
30 декабря 2018, 03:24 • 70 • Политика
Семён Багдасаров рассказал в эфире передачи Владимира Соловьёва, как принятием одного закона решить все споры с Киевом. Эксперт посоветовал ввести уголовную ответственность за торговлю с Украиной. "Всё! Украине конец!" - добавил Багдасаров.
На передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" рассказали, как России при помощи всего одного закона положить конец Украине. Идею высказал российский политический деятель и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп вывел войска из Сирии, потому что в нём постоянно борются "император" и "экономист". Войска вывели, как только их стало невыгодно держать в арабской республике.
Тот же принцип Багдасаров предлагает распространить и на Украину. По мнению эксперта, не нужно вводить никаких санкций - достаточно принять закон о вводе уголовной ответственности за торговлю с Украиной.
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