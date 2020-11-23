"Всё-таки сам Путин!": Первый разговор Зеленского с Россией грозил обернуться провалом

По словам Богдана, он боялся, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого разговора с российским коллегой Владимиром Путиным растеряется и поддастся эмоциям.

Мне было реально страшно, что он растеряется. Всё-таки сам Путин, разговор серьёзный - о войне, о человеческих жизнях. Я боялся, что будет больше эмоций, чем рационализма, но нет. Не растерялся, не дрейфанул, не запутался, - рассказал бывший глава президентского офиса в интервью Ксении Собчак.

Разговор двух лидеров Богдан оценил на пятёрку. Он отметил, что у Зеленского был опыт общения с большими людьми - это его и выручило. Собчак попросила своего собеседника оценить фигуру Путина в сравнении с лидерами Германии, Франции или США, однако тот наотрез отказался от оценочных суждений. Богдан лишь отметил, что Путин - "игрок глобального масштаба".

Напомним, что назначение Богдана главой Офиса президента Украины в своё время вызвало волну критики как в Киеве, так и на Западе. Украинская элита указывала, что назначение Богдана нарушает закон об очищении власти, который запрещает работать чиновникам времён Януковича. Западу же не нравилось, что Офис президента занимает человек, связанный с олигархом Игорем Коломойским. В итоге в феврале этого года Богдан был снят с должности. Оставив свой пост, политик начал открыто критиковать украинские власти.