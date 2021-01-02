"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз на начало 2021 года

Экономист Михаил Хазин в своём комментарии для Царьграда оценил политическую и экономическую ситуацию в России и в мире, которая наблюдалась в 2020 году, и дал прогноз на начало 2021-го.

Специалист обратил внимание, что в уходящем году наконец-то стали происходить те изменения, о которых он и другие эксперты говорили ещё 20 лет назад.

Причём этот процесс идёт довольно быстро. Речь о разрушении международной долларовой системы, распаде мира на валютные зоны, постепенном отказе от либеральных концепций.

Всё это ещё не дошло до логического завершения. Но уже всем очевидно, что лёд тронулся. И потому этот год не может не радовать. С другой стороны, очень расстраивает, что данный процесс развивается в сценарии очень жёсткого экономического спада и разрушения социальной среды. Мы видим, что в нашей стране темпы спада уровня жизни ускорились. Хотя он и так демонстрирует регресс уже семь лет. Мы видим и то, что российская элита 90-х годов, приватизационная, абсолютно неадекватна тем задачам, которые стоят перед страной. В результате уровень напряжённости растёт", - заметил собеседник "Первого русского".

Он добавил, что обстановка в России, однако, всё-таки получше, нежели в других странах. Прежде всего по причине адекватного сильного лидера. Тем не менее тектонические усилия президента России Владимира Путина не подкреплены работой элиты.