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"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз на начало 2021 года
02 января 2021, 08:10 • 256 • Политика
Экономист Михаил Хазин дал тревожный прогноз начала 2021 года. Он связан с ситуацией в США, где в январе состоится официальное утверждение голосования выборщиков: "Всё-таки "взрыв" произойдёт".
Экономист Михаил Хазин в своём комментарии для Царьграда оценил политическую и экономическую ситуацию в России и в мире, которая наблюдалась в 2020 году, и дал прогноз на начало 2021-го.
Специалист обратил внимание, что в уходящем году наконец-то стали происходить те изменения, о которых он и другие эксперты говорили ещё 20 лет назад.
Причём этот процесс идёт довольно быстро. Речь о разрушении международной долларовой системы, распаде мира на валютные зоны, постепенном отказе от либеральных концепций.
Он добавил, что обстановка в России, однако, всё-таки получше, нежели в других странах. Прежде всего по причине адекватного сильного лидера. Тем не менее тектонические усилия президента России Владимира Путина не подкреплены работой элиты.
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