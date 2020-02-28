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"Всё своё развалили и теперь завидуют": Журавко объяснил жалобы адмирала Украины на Черноморский флот

28 февраля 2020, 03:54  •  30 • Политика
Командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота. "В Киеве завидуют, что братский народ уделяет внимание своей безопасности", - считает экс-депутат Рады Журавко. Он напомнил, что свой флот Киев успешно развалил.
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время своего выступления на форуме Age of Crimea пожаловался на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота. Его слова прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Он считает, что заявление сделано исключительно для нагнетания обстановки на Украине, чтобы показать, что Россия якобы наращивает мускулы. Однако правда состоит в том, что Россия занимается своим делом, а на Украине только всё развалили и не смогли ничего сберечь. И теперь Киеву просто завидно.
В Киеве завидуют, что братский народ уделяет внимание своей безопасности, - сказал Алексей Журавко в интервью Nation News.
Напомним, что украинский адмирал Воронченко, действительно, с нескрываемой завистью перечислял в своей речи, чего удалось добиться России в плане укрепления обороны Крыма. В частности, он упомянул, что вместо 29 кораблей теперь 42, из которых 12 являются ракетоносцами.

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