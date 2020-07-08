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"Всё сводится к расчёту между Силуановым и Набиуллиной": Экономист дал рецепт обогащения граждан
08 июля 2020, 00:00 • 16 • Политика
Экономист Иноземцев дал рецепт обогащения бедных граждан России. "По сути, всё сводится к расчёту между ведомствами Силуанова и Набиуллиной с прямой выгодой для государства и населения", - сказал он.
Российская и мировая экономики понесли огромные потери из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как выйти из кризиса и обогатить бедных граждан России, рассказал директор Центра исследований постиндустриального общества доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
По его словам, пока экономическая ситуация выглядит не очень хорошо. Эксперт предрекает, что к середине года экономика упадёт на 12–14% и поднимется к концу года до 8–9%. В 2021 году получится отыграть ещё 3%, но не более, считает специалист.
При этом ситуация в России значительно лучше, чем в других странах, отмечает Владислав Иноземцев. Во-первых, потому, что своевременно был введён карантин, а во-вторых, российская экономика в целом более устойчива из-за её относительной простоты.
В связи с вышесказанным экономист поделился собственным рецептом выхода из кризисной ситуации и обогащения бедных граждан России. Эксперт предлагает ежегодно выделять на помощь малообеспеченным гражданам 5 триллионов рублей, или 4,5% ВВП, а деньги на это брать за счёт продажи банкам государственных облигаций.
Экономист подчеркнул, что сейчас для этого идеальный момент. Если дать деньги не олигархам, а именно малообеспеченным, то не будет ни страшной инфляции, ни безумных скачков курса доллара. Единственный побочный эффект - вырастет дефицит федерального бюджета. Однако эксперт не видит в этом ничего особо страшного.
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