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"Всё стоял, теперь и посидеть можно": Грыжи Навального насторожили США, но рассмешили русских
07 апреля 2021, 22:25 • 22 • Политика
Власти США крайне встревожены состоянием здоровья Алексея Навального, заявили в Белом доме. Грыжи российского блогера насторожили США, но рассмешили русских. В Сети шутят по поводу "тревожного диагноза" блогера: "И присесть было некогда, всё стоя на ногах. Только недавно появилась возможность немного посидеть".
Администрация президента США с беспокойством следит за ситуацией с Алексеем Навальным, который на днях пожаловался на недомогание. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки призвала российские власти обеспечить безопасность блогера в тюрьме и подчеркнула, что, пока тот находится за решёткой, государство несёт за него ответственность. Это заявление прозвучало на фоне слов адвоката Навального о том, что у блогера диагностировали две грыжи. Новость о диагнозе блогера, который ещё недавно заявлял, что заболел туберкулёзом, стала поводом для шуток в Сети.
Так, например, Грегори Грей отметил, что годы "борьбы с режимом" не прошли для оппозиционера даром.
Оксана И. заметила, что теперь берлинского пациента можно смело переименовывать по месту новой "прописки".
А пользователь wolf.zorin заметил, что российская тюрьма - это более безопасное место для Навального, чем заграница.
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