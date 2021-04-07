"Всё стоял, теперь и посидеть можно": Грыжи Навального насторожили США, но рассмешили русских

Власти США крайне встревожены состоянием здоровья Алексея Навального, заявили в Белом доме. Грыжи российского блогера насторожили США, но рассмешили русских. В Сети шутят по поводу "тревожного диагноза" блогера: "И присесть было некогда, всё стоя на ногах. Только недавно появилась возможность немного посидеть".

Администрация президента США с беспокойством следит за ситуацией с Алексеем Навальным, который на днях пожаловался на недомогание. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Мы обеспокоены сообщениями о том, что здоровье Навального ухудшается, что он начал голодовку, требуя доступа к медицинской помощи извне, - отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Псаки призвала российские власти обеспечить безопасность блогера в тюрьме и подчеркнула, что, пока тот находится за решёткой, государство несёт за него ответственность. Это заявление прозвучало на фоне слов адвоката Навального о том, что у блогера диагностировали две грыжи. Новость о диагнозе блогера, который ещё недавно заявлял, что заболел туберкулёзом, стала поводом для шуток в Сети.

Так, например, Грегори Грей отметил, что годы "борьбы с режимом" не прошли для оппозиционера даром.

И присесть было некогда, всё стоя и на ногах. Только недавно появилась таки возможность немного посидеть, вот "старые раны" и "выстрелили", - пишет он.

Оксана И. заметила, что теперь берлинского пациента можно смело переименовывать по месту новой "прописки".

Ему, видимо, понравилось, что его пациентом называют. Был берлинский, теперь покровский. Да пусть меня простят жители Покрова! - пошутила она.

А пользователь wolf.zorin заметил, что российская тюрьма - это более безопасное место для Навального, чем заграница.