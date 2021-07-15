"Всё советское дерьмо разорено, и это правильно": украинский эксперт перешёл черту в прямом эфире

Украинский политолог Сергей Запорожский вновь начал затяжные гастроли по ток-шоу в России. В эфире Царьграда он перешёл черту, оскорбив и украинский народ, и русский. "Всё советское дерьмо разорено, и это правильно", - заявил так называемый эксперт.

Говорили в эфире о развале украинского производства. С закрытием заводов тысячи людей потеряли работу, однако Запорожский не считает это проблемой. Сегодня украинское государство живёт только за счёт траншей из-за рубежа, и этот манёвр Запорожский также считает верным, настаивая, что та же Европа, давая деньги, взамен требует реформ. И Украина якобы эти реформы проводит.

- Как минимум сейчас есть часть честных судей хотя бы в Верховном суде, - заявил Запорожский.

- А что сейчас случилось с Николаевским судостроительным заводом? - поинтересовался в ответ ещё один участник эфира, политолог Игорь Кимаковский. - Почему ваш Зеленский выступал на фоне Ан-225 "Мрия" без двигателя?

- А он (завод. - Ред.) выпускал дерьмо. Что с ним ещё должно было случиться? - заявил Запорожский, ничуть не смутившись. А в ответ спросил, почему закрылись заводы "ЗИЛ" и "Москвич". - Всё советское дерьмо разорено, и это правильно. Потому что Советский Союз на 80 процентов выпускал дерьмо, которое никому не нужно было, кроме советского гражданина. А когда появилась нормальная западная промышленность, ситуация улучшилась.

Впрочем, сказать, чем украинская промышленность была заменена с закрытием предприятий, Запорожский толком не смог. Отметил лишь, что Украина нарастила производство лыж, сноубордов и соков… А те, кто работал на разорённых украинских предприятиях, так и остались для политолога теми, о ком не следует заботиться. Таким образом, Запорожский оскорбил своим заявлением не только и русский, но и украинский народ - впрочем, мы уже не раз говорили, что разделения здесь и быть не может, мы едины.

Кстати, в этом же эфире едва не дошло до драки. Об этом Царьград писал чуть раньше.