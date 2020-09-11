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"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
11 сентября 2020, 02:55 • 83 • Политика
МВД подготовило закон об упрощении процедуры получения гражданства России. "Они завтра выйдут на улицу и всё снесут. Это не наши студенты, которые ходят просто так. Эти сметут всё, мало того, завтра ещё и нас повыгоняют", - предупредил генерал-майор полиции Владимир Михалевич.
МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Инициативу для Царьграда прокомментировал член президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор полиции Владимир Михалевич.
Он признался, что данная инициатива его очень сильно настораживает. Половина России сейчас сидит без работы, но инициативы о трудоустройстве этих людей почему-то никто не рассматривает.
Он назвал враньём все разговоры о том, что в России люди - это бездельники и пьяницы. Люди совершенно нормальные, работящие. Их просто надо заинтересовать, им надо дать нормальные условия работы, и они будут трудиться. И тогда страна начнёт развиваться, подчеркнул Владимир Михалевич.
Также он указал, что с ростом притока мигрантов следует ожидать и рост преступности. Михалевич объяснил, что на родине мигранты не позволяют себе того, что творят здесь. У себя в стране их сдерживают как писаные, так и неписаные законы. Когда же они приезжают в Россию, этот сдерживающий фактор исчезает.
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