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"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД

11 сентября 2020, 02:55  •  83 • Политика
МВД подготовило закон об упрощении процедуры получения гражданства России. "Они завтра выйдут на улицу и всё снесут. Это не наши студенты, которые ходят просто так. Эти сметут всё, мало того, завтра ещё и нас повыгоняют", - предупредил генерал-майор полиции Владимир Михалевич.
МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Инициативу для Царьграда прокомментировал член президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор полиции Владимир Михалевич.
Он признался, что данная инициатива его очень сильно настораживает. Половина России сейчас сидит без работы, но инициативы о трудоустройстве этих людей почему-то никто не рассматривает.
Можно же сделать, как это многие страны сделали. Если ты набираешь иностранца, ты платишь повышенный налог на него - ради Бога, бери. Хочется тебе брать этого специалиста, бери, но ты заплати повышенный налог, - предложил Владимир Михалевич в интервью Царьграду.
Он назвал враньём все разговоры о том, что в России люди - это бездельники и пьяницы. Люди совершенно нормальные, работящие. Их просто надо заинтересовать, им надо дать нормальные условия работы, и они будут трудиться. И тогда страна начнёт развиваться, подчеркнул Владимир Михалевич.
Если мы привезём сюда гастарбайтеров, мы загоним себя вообще не знаю куда. Потому что они здесь ничего не покупают, все деньги вывозят. И в чём смысл? Денег в стране не остаётся. Они не покупают здесь товары, хотя многие стали приезжать, уже и квартиры покупают, и живут лучше наших, - добавил генерал-майор полиции.
Также он указал, что с ростом притока мигрантов следует ожидать и рост преступности. Михалевич объяснил, что на родине мигранты не позволяют себе того, что творят здесь. У себя в стране их сдерживают как писаные, так и неписаные законы. Когда же они приезжают в Россию, этот сдерживающий фактор исчезает.
Вы уже видели на примере коронавируса, чем это грозит. Они завтра выйдут на улицу и всё снесут. Это не наши студенты, которые ходят просто так. Эти сметут всё, мало того, завтра ещё и нас повыгоняют. Когда их критическая масса вырастет, - предупредил генерал-майор полиции.

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