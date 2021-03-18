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"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США

18 марта 2021, 01:00  •  127 • Политика
Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США. Она отметила высокую напряжённость в отношениях двух стран, но призвала к спокойствию. "В тексте (заявления МИД) всё сказано предельно ясно", - подчеркнула она.
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали отзыв российского посла из Вашингтона после скандального интервью президента США Джо Байдена. С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отзыву российского посла предшествовало интервью президента США американскому телеканалу ABC News. В нём Джо Байден заявил, что считает главу России Владимира Путина "убийцей".
В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню,
- отметила Мария Захарова.
Вместе с тем она добавила, что не стоит излишне драматизировать ситуацию. Это просто приглашение посла на консультации, поэтому не стоит слишком эмоционально на это реагировать.
В тексте (заявления МИД) всё сказано предельно ясно,
- подчеркнула Мария Захарова

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