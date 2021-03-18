"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США

Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США. Она отметила высокую напряжённость в отношениях двух стран, но призвала к спокойствию. "В тексте (заявления МИД) всё сказано предельно ясно", - подчеркнула она.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали отзыв российского посла из Вашингтона после скандального интервью президента США Джо Байдена. С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отзыву российского посла предшествовало интервью президента США американскому телеканалу ABC News. В нём Джо Байден заявил, что считает главу России Владимира Путина "убийцей".

В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню,

- отметила Мария Захарова.

Вместе с тем она добавила, что не стоит излишне драматизировать ситуацию. Это просто приглашение посла на консультации, поэтому не стоит слишком эмоционально на это реагировать.

В тексте (заявления МИД) всё сказано предельно ясно,

- подчеркнула Мария Захарова