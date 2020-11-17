"Всё сейчас явно указывает на это": Советник Трампа почти уверен, что победу отдадут Байдену

Такое заявление О'Брайен сделал, выступая на форуме по глобальной безопасности.

Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис, явно всё сейчас указывает на это, у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности, - отметил он.

Если судить по предварительным итогам голосования, Джо Байден обгоняет своего соперника по числу голосов. Однако Трамп намерен оспорить результаты выборов. Кандидат от республиканцев уверен, что в ряде штатов были допущены фальсификации, позволившие Байдену обойти своего оппонента. Речь идёт о вбросах голосов, исчезновении бюллетеней голосовавших по почте американцев, использование "мёртвых душ" и привлечение избирателей из других штатов. Несмотря на отсутствие окончательных итогов выборов, многие страны уже поздравили Байдена с победой. Речь, в частности, идёт об Украине, Германии, Франции и Канаде.