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"Всё сейчас явно указывает на это": Советник Трампа почти уверен, что победу отдадут Байдену
17 ноября 2020, 12:10 • 47 • Политика
Советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен практически уверен, что победу на президентских выборах в итоге отдадут Джо Байдену. Политик отметил: "Всё сейчас явно указывает на это". Однако Трамп сдаваться не намерен.
Такое заявление О'Брайен сделал, выступая на форуме по глобальной безопасности.
Если судить по предварительным итогам голосования, Джо Байден обгоняет своего соперника по числу голосов. Однако Трамп намерен оспорить результаты выборов. Кандидат от республиканцев уверен, что в ряде штатов были допущены фальсификации, позволившие Байдену обойти своего оппонента. Речь идёт о вбросах голосов, исчезновении бюллетеней голосовавших по почте американцев, использование "мёртвых душ" и привлечение избирателей из других штатов. Несмотря на отсутствие окончательных итогов выборов, многие страны уже поздравили Байдена с победой. Речь, в частности, идёт об Украине, Германии, Франции и Канаде.
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