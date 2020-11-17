Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лука...
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под пр...
Лукашенко пытались застрелить
Захарова развела руками в ответ на апокалиптичный намёк Берлина: "Мы же веж...
Главная / Политика

"Всё сейчас явно указывает на это": Советник Трампа почти уверен, что победу отдадут Байдену

17 ноября 2020, 12:10  •  47 • Политика
Советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен практически уверен, что победу на президентских выборах в итоге отдадут Джо Байдену. Политик отметил: "Всё сейчас явно указывает на это". Однако Трамп сдаваться не намерен.
Такое заявление О'Брайен сделал, выступая на форуме по глобальной безопасности.
Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис, явно всё сейчас указывает на это, у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности, - отметил он.
Если судить по предварительным итогам голосования, Джо Байден обгоняет своего соперника по числу голосов. Однако Трамп намерен оспорить результаты выборов. Кандидат от республиканцев уверен, что в ряде штатов были допущены фальсификации, позволившие Байдену обойти своего оппонента. Речь идёт о вбросах голосов, исчезновении бюллетеней голосовавших по почте американцев, использование "мёртвых душ" и привлечение избирателей из других штатов. Несмотря на отсутствие окончательных итогов выборов, многие страны уже поздравили Байдена с победой. Речь, в частности, идёт об Украине, Германии, Франции и Канаде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
17 ноября 2020, 00:15
"Берлинский пациент" обиделся за ЦРУ: Навальный требует от Пескова опровержения на сайте Кремля
17 ноября 2020, 05:45
Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали
17 ноября 2020, 02:05
"У поляков что-то не складывается": Русофобов в Варшаве поймали на противоречии
17 ноября 2020, 00:15
Главный вопрос о большой чистке правительства России задал Юрий Пронько
17 ноября 2020, 00:15
"Неважно, что говорит Зеленский": Политолог призвал Донбасс не верить в мир "по-киевски"
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!&q...
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Кана...
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
17 ноября 2020, 00:15
"Берлинский пациент" обиделся за ЦРУ: Навальный требует от Пескова опроверж...
17 ноября 2020, 00:15
На зачистку ушло девять минут: Протестующих вытеснили с "площади перемен" в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
10 ноября 2020, 17:55
"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото
14 ноября 2020, 13:35
"Кто потерял авторитет в Закавказье?": Кедми призвал Запад снять сапоги де Голля
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до сих пор под впечатлением
16 ноября 2020, 22:25
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.