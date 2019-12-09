"Всё равно у каждого в душе будет Россия": Российская чемпионка рассказала, как пережить 4-летний запрет WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Драконовское решение для Царьграда прокомментировала пловчиха и серебряный призёр Олимпийских игр в Афинах Станислава Комарова.

Она отметила, что для российского спорта это, конечно же, катастрофа. Сейчас идёт чемпионат Европы, и спортсмены России выступают на нём как никогда великолепно. Например, в плавании совершён настоящий прорыв. Поэтому Станислава Комарова считает, что российские спортсмены обязаны всё равно ехать на соревнования, даже под нейтральным флагом.

"Несмотря ни на что, всё равно у каждого в душе будет Россия, страна наша. И поэтому неважно, что будет, когда они будут выступать, написано, самое главное, все будут понимать, что это наши российские ребята", - сказала серебряная призёрша Олимпийских игр в интервью Царьграду.

Спортсменка признаётся, что когда выходишь на олимпийский пьедестал почёта и играет гимн твоей страны - это самые яркие эмоции и ощущения за всю карьеру. Поэтому было очень обидно, когда после победы на чемпионате Европы гимн не играл.

"То есть я и плакала, когда выигрывала Европу, и огорчалась, когда гимн не играл. Но в данной ситуации мы ничего не можем исправить и поделать с этим", - рассказала Станислава Комарова.

Конечно, видеть свой флаг и слышать гимн - это очень здорово, но в данном случае это не вина спортсменов, добавила она.