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"Всё равно у каждого в душе будет Россия": Российская чемпионка рассказала, как пережить 4-летний запрет WADA

09 декабря 2019, 19:54  •  72 • Политика
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года. "Всё равно у каждого в душе будет Россия, страна наша. И поэтому нужно выступать на соревнованиях, пусть даже и под нейтральным флагом", - считает российская чемпионка Станислава Комарова.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Драконовское решение для Царьграда прокомментировала пловчиха и серебряный призёр Олимпийских игр в Афинах Станислава Комарова.
Она отметила, что для российского спорта это, конечно же, катастрофа. Сейчас идёт чемпионат Европы, и спортсмены России выступают на нём как никогда великолепно. Например, в плавании совершён настоящий прорыв. Поэтому Станислава Комарова считает, что российские спортсмены обязаны всё равно ехать на соревнования, даже под нейтральным флагом.
"Несмотря ни на что, всё равно у каждого в душе будет Россия, страна наша. И поэтому неважно, что будет, когда они будут выступать, написано, самое главное, все будут понимать, что это наши российские ребята", - сказала серебряная призёрша Олимпийских игр в интервью Царьграду.
Спортсменка признаётся, что когда выходишь на олимпийский пьедестал почёта и играет гимн твоей страны - это самые яркие эмоции и ощущения за всю карьеру. Поэтому было очень обидно, когда после победы на чемпионате Европы гимн не играл.
"То есть я и плакала, когда выигрывала Европу, и огорчалась, когда гимн не играл. Но в данной ситуации мы ничего не можем исправить и поделать с этим", - рассказала Станислава Комарова.
Конечно, видеть свой флаг и слышать гимн - это очень здорово, но в данном случае это не вина спортсменов, добавила она.

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