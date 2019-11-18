"Всё равно что убрать клоунов": Парижских циркачей обескуражил запрет на зверинцы

Власти Парижа приняли решение о запрете сдачи земли для цирков, где в представлениях участвуют дикие животные. Это решение было вызвано недавним трагическим эпизодом, когда из городского цирка сбежала тигрица, и владельцу пришлось её убить.

Согласно нововведению, заведениям, отказавшимся от тигров, слонов и обезьян, городские власти обещали помочь с переоборудованием.

По мнению властей французской столицы, прекращение выдачи земли под цирки с дикими животными - это шаг вперёд, который поддерживают французы. Как отметила ответственная по вопросам природной среды в мэрии Парижа и экс-глава французского Greenpeace Пенелоп Комитес, по опросам, две трети французов - против присутствия диких животных в цирках.

Речь идёт о номерах со львами, тиграми, слонами, обезьянами.

Примечательно, что после этого решения городского совета некоторые цирки тут же заявили, что не намерены подчиняться новому требованию. К примеру, цирк Bouglione анонсировал номер со слонами в следующем году.

Впрочем, их анонс скорее рекламный, поскольку цирк не подпадает под критерии запрета: он владеет собственным зданием.

Есть среди циркачей категорические противники решения парижских властей. По мнению работников цирка Arlette Gruss, мэрия не имеет права запрещать цирки.

А представитель Cirque Royal Уильям Кервиш и вовсе считает, что требование убрать из цирков животных - это все равно что убрать клоунов.

"Останутся только спектакли как у Cirque du Soleil для интеллектуалов и подростков", - констатировал он, передаёт RFI.