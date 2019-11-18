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"Всё равно что убрать клоунов": Парижских циркачей обескуражил запрет на зверинцы

18 ноября 2019, 13:39  •  13 • В мире
Власти Парижа приняли решение с 2020 года запретить предоставлять землю под цирки с дикими животными. Это решение было принято после трагического инцидента, когда в одном из цирков сбежала тигрица, и владельцу пришлось её убить на улице. Некоторые выступают в поддержку решения парижских властей, однако некоторые циркачи негодуют. "Убрать из цирков животных - это всё равно что убрать клоунов", - заявил представитель Cirque Royal Уильям Кервиш.
Власти Парижа приняли решение о запрете сдачи земли для цирков, где в представлениях участвуют дикие животные. Это решение было вызвано недавним трагическим эпизодом, когда из городского цирка сбежала тигрица, и владельцу пришлось её убить.
Согласно нововведению, заведениям, отказавшимся от тигров, слонов и обезьян, городские власти обещали помочь с переоборудованием.
По мнению властей французской столицы, прекращение выдачи земли под цирки с дикими животными - это шаг вперёд, который поддерживают французы. Как отметила ответственная по вопросам природной среды в мэрии Парижа и экс-глава французского Greenpeace Пенелоп Комитес, по опросам, две трети французов - против присутствия диких животных в цирках.
Речь идёт о номерах со львами, тиграми, слонами, обезьянами.
Примечательно, что после этого решения городского совета некоторые цирки тут же заявили, что не намерены подчиняться новому требованию. К примеру, цирк Bouglione анонсировал номер со слонами в следующем году.
Впрочем, их анонс скорее рекламный, поскольку цирк не подпадает под критерии запрета: он владеет собственным зданием.
Есть среди циркачей категорические противники решения парижских властей. По мнению работников цирка Arlette Gruss, мэрия не имеет права запрещать цирки.
А представитель Cirque Royal Уильям Кервиш и вовсе считает, что требование убрать из цирков животных - это все равно что убрать клоунов.
"Останутся только спектакли как у Cirque du Soleil для интеллектуалов и подростков", - констатировал он, передаёт RFI.

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