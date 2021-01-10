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"Всё равно буду твитить!": Дональд Т. напомнил Twitter о себе

10 января 2021, 19:40  •  17 • Политика
Дональд Т. напомнил Twitter о себе шутливым комментарием. Он пообещал: "Всё равно буду твитить". Интернет-опала американского лидера стала поводом для шуток в Европе.
Бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск пошутил над президентом США Дональдом Трампом, который накануне был забанен в Twitter. Европейский политик обыграл их одинаковые имена и первые буквы фамилий, пообещав от лица своего тёзки продолжить публиковать посты в сервисе микроблогов.
Я всё равно буду твитить. Дональд Т., - пишет Туск в Twitter.
Известная российская телеведущая Ксения Собчак отметила чувство юмора бывшего премьер-министра Польши, выложив его твит у себя в Telegram.
Скриншот:Telegram/Кровавая барыня
Напомним, что накануне Twitter навсегда заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". Это произошло после того как сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где должно было состояться утверждение итогов выборов. Главу государства также забанили в других популярных сервисах: Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.
Добавим, что Трамп был первым американским президентом, который активно вёл Twitter и писал посты самостоятельно. После проведения выборов он заявил, что демократы прибегли к фальсификациям и украли у него голоса в некоторых штатах. Модераторы Twitter стали скрывать сообщения о фальсификациях как информацию, вводящую в заблуждение. Аналогичную политику проводит YouTube. Сервис удаляет все ролики, касающиеся темы нарушений правил при проведении выборов в США.

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