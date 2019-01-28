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"Всё ради выгоды, вплоть до захвата заложников": США саботировали собственные санкции ради заработка на России

28 января 2019, 13:24  •  133 • Политика
США оказались в числе лидеров рейтинга по восстановлению товарооборота с Россией до досанкционного уровня. По мнению экспертов Царьграда, Вашингтон саботировал собственные санкции. "Все ради заработка и выгоды, вплоть до захвата заложников", - отмечается в комментарии.
Европейские партнеры США все больше осознают, что Вашиингтон переступает через интересы партнеров, добиваясь собственной выгоды, и распространяет этот подход на политическое противостояние с Россией, полагают эксперты Царьграда.
Вопрос о подходе Вашингтона к собственным санкциям возник после того, как международная консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала рейтинг стран с самыми большими объемами торговли с Россией по итогам первых 10 месяцев 2018 года.
Всего за этот период товарооборот с Москвой резко нарастили 27 стран, из которых 17 при этом поддерживают антироссийские санкции. На их долю приходится 48% от всего внешнего торгового оборота Москвы, что составляет 271,6 млрд долларов.
Лидерами по наращиванию торговли с Россией стали Польша, Молдова и Швейцария. При этом Бельгия довела товарооборот с Москвой до 99,6% досанкционного уровня, а инициировавшие санкции США — до 92,6%.
О саботаже со стороны США активно пишет и немецкая, и итальянская, и испанская пресса, отмечает политолог и американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с Царьградом. К реакции такого рода он предложил отнести и демарш премьера Венгрии Виктора Орбана, который отказался давить на Россию по указке США.
"Америка сейчас ведет себя как слон в посудной лавке. И это не только по отношению к соперникам. Это в том числе и к своим союзникам. Америка не признаёт сейчас абсолютно никаких авторитетов и никаких международных правил. И все эти действия – они направлены исключительно для получения выгоды", - уверен Ордуханян.
Американист напомнил, что в настоящее время во главе американской администрации стоит бизнесмен. "Недалекий, неопытный, не совсем профессиональный как политик, но человек, тонко чувствующий выгоду. Сейчас все его действия направлены только на это. Тем более что экономическая ситуация в Америке сейчас пошатнулась, и ему нужны результаты", - пояснил Ордуханян.
По его мнению, Вашингтон стремится добиться собственной выгоды за счёт всех — России, Китая, Европы. "К сожалению, пройдет еще немало времени, пока Западная Европа осознает, что их используют. Точно так же, как США используют сейчас страны Восточной Европы, точно так же, как они пытаются использовать любые методы, вплоть до захвата заложников. Всё на продажу, все средства хороши", - отметил собеседник Царьграда.
Эту точку зрения разделяет руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Соединенные Штаты, уточнил он в разговоре с Царьградом, практически не пострадали от собственных санкций в отношении России. "Они покупают в России то, что они не могут купить в другом месте, или то, что более выгодно покупать в России. Американская политика такая: санкции в отношении всего, без чего вы можете обойтись. Но без чего, например, не могут обойтись партнеры, так наплевать на партнеров, пусть разбираются сами", - высказался эксперт в разговоре с Царьградом.
В результате, полагает Колташов, Евросоюз "расхлёбывает последствия" своей податливости, а США спокойно закупают в России всё, что необходимо, попутно выкручивая руки российским компаниям.

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