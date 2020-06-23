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"Всё преодолеем": Главное из обращения президента к гражданам России

23 июня 2020, 22:00  •  81 • Политика
23 июня президент России Владимир Путин вновь обратился к нации, чтобы подвести итоги очередного этапа борьбы с пандемией и сообщить о ряде нововведений в стране. Одним из главных изменений является ещё одна серия социальных выплат на детей, прогрессивная ставка НДФЛ для обеспеченных людей и кардинальный сдвиг в IT-сфере.
Российский лидер отметил: когда нависла реальная угроза из-за коронавируса, в России не растерялись. Людей объединило чёткое и ясное понимание ситуации, что победить можно только всем вместе, а самым главным является человеческая жизнь.
"Мы действовали, опираясь на эти ценности, именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности", - подчеркнул Владимир Путин.
Он сообщил, что с 1 января ставка НДФЛ изменится с 13% на 15% для всех, кто получает свыше пяти миллионов рублей в год. Налогом будет облагаться та сумма, которая эти пять миллионов превышает. Полученные средства планируется направить на проведение высокотехнологичных операций и лечение редких заболеваний.
По мнению президента, родителям, воспитывающим детей до 16 лет, необходимо выплатить ещё по 10 тысяч рублей. В июне они уже получили пособие в таком объёме, а в июле оно им будет начислено автоматически.
В IT-отрасли российский лидер предложил снизить налоговую ставку на прибыль. Сейчас она составляет 20%, а будет - 3%. Снизятся и ставки страховых взносов (с 14% до 7,6%). Этот шаг Путин назвал "налоговым манёвром".
О чём ещё говорил президент:
  • Выплаты медикам продлить на июль и август. Допвыплаты для работников социальной сферы продлить на два месяца, то есть до 15 сентября.
  • Семьи, где оба родителя потеряли работу, должны получить по 3 тысячи рублей на ребёнка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.
  • Распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью до шести миллионов, а в Москве и Питере до 12 миллионов.
  • Выделить ещё 100 миллиардов рублей на льготное кредитование под 2% для предприятий, пострадавших от коронавируса.
  • С 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну. Статус самозанятого можно будет получить с 16, а не с 18 лет.
  • Перевести треть требований к строительной отрасли в раздел рекомендаций.
  • Провести реформу налогообложения контролируемых россиянами иностранных компаний: они будут платить просто по 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчётности.
  • Выделить регионам ещё 100 миллиардов рублей в дополнение к 200 уже выделенным на борьбу с коронавирусом. И ещё 100 миллиардов рублей выделить на обновление дорожной сети.
  • Поправки в Конституцию вступят в силу, только если их одобрит народ.
"Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, всё обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать", - произнёс в конце обращения президент России Владимир Путин.

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