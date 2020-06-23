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"Всё преодолеем": Главное из обращения президента к гражданам России
23 июня 2020, 22:00 • 81 • Политика
23 июня президент России Владимир Путин вновь обратился к нации, чтобы подвести итоги очередного этапа борьбы с пандемией и сообщить о ряде нововведений в стране. Одним из главных изменений является ещё одна серия социальных выплат на детей, прогрессивная ставка НДФЛ для обеспеченных людей и кардинальный сдвиг в IT-сфере.
Российский лидер отметил: когда нависла реальная угроза из-за коронавируса, в России не растерялись. Людей объединило чёткое и ясное понимание ситуации, что победить можно только всем вместе, а самым главным является человеческая жизнь.
Он сообщил, что с 1 января ставка НДФЛ изменится с 13% на 15% для всех, кто получает свыше пяти миллионов рублей в год. Налогом будет облагаться та сумма, которая эти пять миллионов превышает. Полученные средства планируется направить на проведение высокотехнологичных операций и лечение редких заболеваний.
По мнению президента, родителям, воспитывающим детей до 16 лет, необходимо выплатить ещё по 10 тысяч рублей. В июне они уже получили пособие в таком объёме, а в июле оно им будет начислено автоматически.
В IT-отрасли российский лидер предложил снизить налоговую ставку на прибыль. Сейчас она составляет 20%, а будет - 3%. Снизятся и ставки страховых взносов (с 14% до 7,6%). Этот шаг Путин назвал "налоговым манёвром".
О чём ещё говорил президент:
"Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, всё обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать", - произнёс в конце обращения президент России Владимир Путин.
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