"Всё прекратилось бы вперед на 100 лет": Жириновский "расшифровал" свой "жесткий ответ" на провокации против России

Ранее возмущаясь атакой южнокорейских пилотов на российские бомбардировщики Ту-95МС и китайские бомбардировщики "Хун-6К" над Японским морем, а также задержание судна "Сянхайлинь-8" Северной Кореей, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил "поставить всех на место".

"Корейцы обнаглели: южане перехватывают наш самолет, северяне задерживают судно. Да еще и японцы возмущаются! А не пора ли нам их всех поставить на место?"

Отвечая на уточняющий вопрос Царьграда о том, какими именно могут быть"жесткие меры", он "расшифровал" свое предложение, напомнив про историю со сбитым в Сирии нашим самолетом.

"25 лет назад я предупреждал, как нам будет тяжело, - напомнил Жириновский. - Только сейчас мы, наконец, стали действовать так, как я тогда предлагал".

Он не исключил того, что если Россия не будет отвечать на провокации, подобно той, что устроили южнокорейские летчики, всё также и продолжится.