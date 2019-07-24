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"Всё прекратилось бы вперед на 100 лет": Жириновский "расшифровал" свой "жесткий ответ" на провокации против России
24 июля 2019, 17:24 • 71 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ответил на вопрос Царьграда о "жестком ответе", который России необходимо дать в ответ на провокации с нашими самолетами и задержанием судна. "Расшифровывая" свое заявление, депутат обратил внимание на то, что при таком ответе все провокации против нашей страны, "всё прекратилось бы вперед на 100 лет".
Ранее возмущаясь атакой южнокорейских пилотов на российские бомбардировщики Ту-95МС и китайские бомбардировщики "Хун-6К" над Японским морем, а также задержание судна "Сянхайлинь-8" Северной Кореей, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил "поставить всех на место".
"Корейцы обнаглели: южане перехватывают наш самолет, северяне задерживают судно. Да еще и японцы возмущаются! А не пора ли нам их всех поставить на место?"
Отвечая на уточняющий вопрос Царьграда о том, какими именно могут быть"жесткие меры", он "расшифровал" свое предложение, напомнив про историю со сбитым в Сирии нашим самолетом.
"25 лет назад я предупреждал, как нам будет тяжело, - напомнил Жириновский. - Только сейчас мы, наконец, стали действовать так, как я тогда предлагал".
Он не исключил того, что если Россия не будет отвечать на провокации, подобно той, что устроили южнокорейские летчики, всё также и продолжится.
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