"Всё предусмотрели, но...": Эксперт одним фото объяснил подставу с делом МН17

Независимый эксперт Юрий Антипов, публикующий свои статьи в том числе на канале Сергея Григорьева в ленте "Яндекс. Дзен", проанализировал давнюю статью на тему крушения MН17 в Донбассе.

Так, автор статьи доказывает истинность фотографии с дымным следом от мифической ракеты "Бука", которой якобы сбили самолёт. Эксперт Антипов указывает на явные нестыковки, добавляя, что ему вспомнились слова из басни: "Слона-то я и не приметил".

Так, по словам Антипова, автор статьи уверяет, что сделал фото на окраине города Тореза, а направление съёмки было в сторону Снежного, где якобы и стоял "Бук". Но, подчёркивает Антипов, почему-то автор "сенсационного" фото совершенно забывает о дыме с места пожара после падения МН17.

"Горел самолёт на околице села Грабово. И я уже наглядно доказал съёмкой первых минут из этого села, что дым уходил от места пожара под влиянием северо - северо-восточного ветра. И дым уходил в направлении юг - юго-запад. И после прочтения ссылки просто смотрим на прилагаемое спутниковое фото. И делаем выводы", - предлагает Антипов.

Первый вывод: село Грабово находится в совершенно другой стороне и никоим образом не может попасть в ракурс фотографа, который снимал Снежное.

Даже если бы со своего места съёмки в Торезе фотограф направил объектив в сторону Грабова, где виднелся дым после падения MН17, тогда характерный по форме шлейф дыма на его фото должен был бы уходить в левую сторону, а не в правую, подчёркивает эксперт.

"И на этом тему с фото и этот пост можно было бы закончить. Но есть ещё один важный вывод..." - продолжает Антипов.

В частности, тот факт, что фейковое фото дыма от ракеты мифического "Бука" появилось буквально в первые же часы после крушения, доказывает, что декорации по делу МН17 готовились заранее и основательно, считает Антипов.

"Протащили заранее и "случайно" отсняли провоз "Бука" вплоть до Снежного. Всё предусмотрели, но... совершенно не могли предсказать место падения убитого ими МН17. Вот и снимали Снежное, а дым после падения стал валить из Грабова", - сделал вывод эксперт.