"Всё построено на России": Немецкий эксперт раскрыл, почему ЕС не сможет отказаться от "российского космоса"

После возобновления в США пилотируемых полетов в космос Евросоюз всё равно не откажется от использования российских кораблей "Союз" для доставки астронавтов на МКС. Такое мнение высказал член исполнительного совета Германского центра авиации и космонавтики (DLR) профессор Хансйорг Диттус.

По его словам, Европейскому космическому агентству (ЕКА) в любом случае нужен будет запасной вариант для доставки людей на орбиту, если у США "что-то не сработает". Поэтому говорить о полном отказе ЕС от использования российских космических кораблей "Союз" как минимум преждевременно, считает эксперт.

"Все, что бы мы ни делали в космосе, основано на транспортных возможностях здесь, в России, и я не могу представить, что в будущем от этого полностью откажутся", - сказал профессор Хансйорг Диттус в интервью РИА Новости.

Напомним, что в настоящее время в США проводятся испытания пилотируемых космических кораблей от компаний Boeing и SpaceX. От успеха этих испытаний зависит, смогут ли США возобновить космическую программу, которая была закрыта в 2011 году.