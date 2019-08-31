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"Всё построено на России": Немецкий эксперт раскрыл, почему ЕС не сможет отказаться от "российского космоса"
31 августа 2019, 05:39 • 92 • Политика
Немецкий эксперт рассказал, почему Евросоюз не откажется от российских космических кораблей в пользу США. "Все, что бы мы ни делали в космосе, основано на транспортных возможностях здесь, в России", - объяснил профессор Хансйорг Диттус.
После возобновления в США пилотируемых полетов в космос Евросоюз всё равно не откажется от использования российских кораблей "Союз" для доставки астронавтов на МКС. Такое мнение высказал член исполнительного совета Германского центра авиации и космонавтики (DLR) профессор Хансйорг Диттус.
По его словам, Европейскому космическому агентству (ЕКА) в любом случае нужен будет запасной вариант для доставки людей на орбиту, если у США "что-то не сработает". Поэтому говорить о полном отказе ЕС от использования российских космических кораблей "Союз" как минимум преждевременно, считает эксперт.
Напомним, что в настоящее время в США проводятся испытания пилотируемых космических кораблей от компаний Boeing и SpaceX. От успеха этих испытаний зависит, смогут ли США возобновить космическую программу, которая была закрыта в 2011 году.
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