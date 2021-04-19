"Всё пошло не так": США выписали Навальному "билет на тот свет"

США публично выписали скандальному блогеру Алексею Навальному "билет на тот свет". Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек, в заявлении советника американского президента Джека Салливана между строк указано, что "всё пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини".

Напомним, что ранее Салливан пригрозил России "последствиями" в случае смерти Алексея Навального.

По мнению Руслана Бальбека, американские кураторы в лице Салливана публично попрощались с блогером.

"Соединённые Штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить", - сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам депутата, теперь Навальный сможет прочувствовать, "что такое американская дружба, - как говорится, дружим, пока нужен".

"Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но всё пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так", - отметил он.

Как отметил Бальбек, его не удивит, если Навальный "внезапно" захочет поделиться со следствием "некоторыми откровениями о своём сотрудничестве с американцами" в обмен на гарантии безопасности его жизни.