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"Всё поколение будет бояться жить": Врач пообещала тяжёлые последствия после закрытия школ
11 октября 2020, 01:35 • 82 • В мире
Врач Татьяна Муравская, проживающая в США, пообещала тяжёлые последствия после закрытия школ. По её мнению, они выйдут "далеко за те рамки, которые мы можем представить сейчас": "Всё поколение будет бояться жить". Специалист с сожалением констатировала, что в условиях COVID-19 у многих эмоции вышли на первый план, подвинув здравый смысл.
Врач Татьяна Муравская, проживающая в США, рассказала о нынешней ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса и в связи с карантином в стране.
В посте на своей странице в Facebook она, в частности, выразила обеспокоенность по поводу до сих пор закрытых из-за пандемии учебных заведений. Медик уверена, что такое решение в итоге будет иметь тяжёлые последствия.
Она с сожалением констатировала, что в условиях COVID-19 и у представителей власти, и у многих граждан эмоции вышли на первый план, подвинув здравый смысл.
Кроме того, врач рассказала о случаях повторного заражения инфекцией. По её данным, их в США зарегистрировано три, что, как она считает, совсем немного на фоне общего количества случаев.
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