"Всё поколение будет бояться жить": Врач пообещала тяжёлые последствия после закрытия школ

Врач Татьяна Муравская, проживающая в США, рассказала о нынешней ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса и в связи с карантином в стране.

В посте на своей странице в Facebook она, в частности, выразила обеспокоенность по поводу до сих пор закрытых из-за пандемии учебных заведений. Медик уверена, что такое решение в итоге будет иметь тяжёлые последствия.

"Удержание детей от школ будет иметь последствия, выходящие далеко за те рамки, которые мы можем представить сейчас. Всё поколение будет бояться жить", - написала Муравская.

Она с сожалением констатировала, что в условиях COVID-19 и у представителей власти, и у многих граждан эмоции вышли на первый план, подвинув здравый смысл.

Кроме того, врач рассказала о случаях повторного заражения инфекцией. По её данным, их в США зарегистрировано три, что, как она считает, совсем немного на фоне общего количества случаев.