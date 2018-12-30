"Всё подписано": Лукашенко подарил Путину на Новый год 4 мешка картошки на все случаи жизни - видео

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину 4 мешка картошки - для пюре, для драников и для других блюд. То есть практически на все случаи жизни.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе России Владимиру Путину на Новый год четыре мешка картошки. Видео с вручения необычного подарка опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

На записи видно, как Лукашенко показывает Путину каждый мешок. Он объясняет, что одна картошка - для приготовления пюре и драников, другая - для других блюд. Каждый мешок промаркирован "манифестом", на котором подписано, для чего предназначено его содержимое.

"Всё подписано", - подчеркнул Лукашенко, показывая Путину свой подарок.

Российский лидер сердечно поблагодарил своего белорусского коллегу за подарок и по-дружески обнял его.

Напомним, что в субботу, 29 декабря, состоялась вторая за эту неделю встреча Путина и Лукашенко. Лидеры "сверили часы" по имеющимся между странами вопросам и прогрессу на пути их решения.