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"Всё подписано": Лукашенко подарил Путину на Новый год 4 мешка картошки на все случаи жизни - видео
30 декабря 2018, 03:24 • 74 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину 4 мешка картошки - для пюре, для драников и для других блюд. То есть практически на все случаи жизни.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе России Владимиру Путину на Новый год четыре мешка картошки. Видео с вручения необычного подарка опубликовал медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
На записи видно, как Лукашенко показывает Путину каждый мешок. Он объясняет, что одна картошка - для приготовления пюре и драников, другая - для других блюд. Каждый мешок промаркирован "манифестом", на котором подписано, для чего предназначено его содержимое.
Российский лидер сердечно поблагодарил своего белорусского коллегу за подарок и по-дружески обнял его.
Напомним, что в субботу, 29 декабря, состоялась вторая за эту неделю встреча Путина и Лукашенко. Лидеры "сверили часы" по имеющимся между странами вопросам и прогрессу на пути их решения.
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