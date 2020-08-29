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"Всё под копирку": Белорусскую Церковь предложили отделить от Московского Патриархата

29 августа 2020, 18:50  •  158 • Политика
Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич предложил отделить Белорусскую Церковь от Московского Патриархата. Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков считает, что политику стоит замаливать грехи 1990-х, а белорусам - демонстрировать своё единство и верность Русской Церкви.
Журналист Станислав Натанзон сообщил о заявлении Шушевича. Политик, ратующий за отказ от русского языка как от государственного, считает, что необходимо и Белорусскую Церковь отделить от Московского Патриархата.
"Язык и вера. Всё под копирку", - пишет автор в Telegram-канале "Натанзон".
Скриншот: Telegram/@ntnzn
Руководитель религиозной редакции Царьграда напомнил, что Шушкевич является одним из самых инфернальных персонажей начала 1990-х годов. Он был творцом белорусской самостийности и одним из тех, кто развалил Советский Союз, подписав трагически известные Беловежские соглашения в 1991 году.
"Именно при нём Белоруссия оказалась на грани экономического краха, в первую очередь из-за того, что попыталась разорвать отношения с Россией. Именно при Шушкевиче в Белоруссии проводилась русофобская националистическая политика, в том числе вытеснения русского языка, языка абсолютного большинства населения самой Белоруссии. Благо он руководил республикой совсем недолго, но этот период был самым страшным в новейшей истории этой не просто братской, а родной нам земли", - считает Михаил Тюренков.
Он также отметил, что свои либеральные реформы Шушкевич проводил под той же коллаборационистской символикой (на короткое время начала 1990-х ставшей официальной символикой Белоруссии), под которой во время Великой Отечественной войны гитлеровцами и их пособниками были убиты миллионы мирных граждан, и которую современные антироссийски настроенные оппозиционеры хотят вернуть в качестве государственной.
Словом, Шушкевичу сегодня стоило бы замаливать грехи тех лет, но он вновь пытается в качестве ожившего политического трупа 1990-х вернуться в политику с теми же адскими принципами, - полагает руководитель религиозной редакции Царьграда.
По его мнению, идея отделить Белорусский экзархат Русской Православной Церкви от Московского Патриархата, а также отказаться от государственного русского языка - это продолжение Шушкевичем преступлений тех страшных лет.
"И на фоне подобных провокационных заявлений простым православным белорусам сегодня очень важно продемонстрировать своё единство и свою верность Русской Церкви. Благо новый Патриарший экзарх всея Белоруссии, владыка Минский и Заславский Вениамин всей своей прежней церковной деятельностью показывал пример благочестивого русского монашества, и хочется надеяться, что во главе Белорусского экзархата он также станет примером всем верным православным христианам святой земли Белой Руси", - заключил Михаил Тюренков.

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