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"Всё ограничится передачей старой техники": Пушков об идее НАТО "причинить Москве боль"

08 апреля 2021, 00:15  •  77 • Политика
Пушков оценил идею Atlantic Council предоставить Украине 100 истребителей F-15, чтобы "причинить Москве боль". Сенатор уверен, что передачей устаревающих вооружений Украине вся военная помощь США и ограничится.
Аналитический центр при НАТО Atlantic Council посоветовал президенту США Джо Байдену передать Украине 100 истребителей F-15, "чтобы причинить Москве боль". Ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Согласно плану Atlantic Council, укрепление украинских ВВС американскими самолётами станет сигналом, что администрация Байдена больше не будет мириться с действиями России в Восточной Европе. Также это якобы причинит Москве "реальную боль" как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной информационной войны.
По мнению Пушкова, из предоставления Украине устаревающей американской военной техники и будет состоять вся военная помощь США. Для Вашингтона это идеальный вариант, так как позволит, с одной стороны, показать своё "лидерство", а с другой - "поддержать" своего полунищего союзника. Тем более что Киев всё равно почти ничего не способен купить, особенно военные самолёты, считает российский сенатор.
Но очень сомнительно, что они (США) помогут ему (Киеву) в деле завоевания Донбасса,
- написал Пушков в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее в Atlantic Council разразился скандал из-за того, что два эксперта организации посоветовали США оставить Россию в покое и не пытаться насильно её демократизировать. Авторов идеи тут же объявили проплаченными пророссийскими агентами.

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