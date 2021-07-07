"Всё очень мирно завершится": Полиция обеспечила отход митингующих в Грузии

Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе сообщил, что полиция обеспечила отход митингующих в Грузии. "Поверьте, всё очень мирно завершится", - заверил правоохранитель.

По словам Сирадзе, полиция вела переговоры как с участниками акции на проспекте Руставели, так и с участниками контракции. Он заявил, что протестное мероприятие завершено. Глава патрульной полиции подчеркнул, что правоохранители обеспечивают безопасный отход митингующих от здания парламента.

"Полиция делает всё, чтобы без применения силы, в мирной обстановке урегулировать ситуацию, так и есть, поверьте, всё очень мирно завершится", - приводит слова Сирадзе Sputnik Грузия.

Митингующим было предложено покинуть место стычек на микроавтобусах полиции.

Напомним, к зданию парламента пришли люди на "акцию молчания" в поддержку сексуальных меньшинств. Туда же прибыли сторонники традиционных ценностей и начали забрасывать гомосексуалистов и группу их поддержки петардами и камнями.

Ранее Патриархат Грузии обратился к собравшимся в центре Тбилиси и попросил успокоиться.

"Превращение конфронтации в физическое насилие нанесёт ущерб нашей стране. Насилие никогда не может быть добром", - напомнили горожанам.