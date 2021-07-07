Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
Главная / В мире

"Всё очень мирно завершится": Полиция обеспечила отход митингующих в Грузии

07 июля 2021, 01:05  •  34 • В мире
Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе сообщил, что полиция обеспечила отход митингующих в Грузии. "Поверьте, всё очень мирно завершится", - заверил правоохранитель.
По словам Сирадзе, полиция вела переговоры как с участниками акции на проспекте Руставели, так и с участниками контракции. Он заявил, что протестное мероприятие завершено. Глава патрульной полиции подчеркнул, что правоохранители обеспечивают безопасный отход митингующих от здания парламента.
"Полиция делает всё, чтобы без применения силы, в мирной обстановке урегулировать ситуацию, так и есть, поверьте, всё очень мирно завершится", - приводит слова Сирадзе Sputnik Грузия.
Митингующим было предложено покинуть место стычек на микроавтобусах полиции.
Напомним, к зданию парламента пришли люди на "акцию молчания" в поддержку сексуальных меньшинств. Туда же прибыли сторонники традиционных ценностей и начали забрасывать гомосексуалистов и группу их поддержки петардами и камнями.
Ранее Патриархат Грузии обратился к собравшимся в центре Тбилиси и попросил успокоиться.
"Превращение конфронтации в физическое насилие нанесёт ущерб нашей стране. Насилие никогда не может быть добром", - напомнили горожанам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






34
Источник
Похожие новости
06 июля 2021, 05:50
Грузию объял протест: "Очевидно, США будут очень недовольны"
06 июля 2021, 07:35
«Попытка взять реванш»: почему в Великобритании заявили о «российской угрозе» в космосе
06 июля 2021, 15:55
День освобождения Тбилиси. Радужный флаг пал
06 июля 2021, 02:10
Плато высокое, но: Эксперты ВОЗ разошлись в оценке ситуации с COVID
06 июля 2021, 21:25
Во Франции назвали сроки четвёртой волны COVID-19 и её главных виновников
06 июля 2021, 02:10
Индийская эпидемия добралась до Гватемалы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2021, 16:15
Предлагается сдать американцам «наземную авиационную инфраструктуру» Украины
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
01 июля 2021, 14:00
"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.