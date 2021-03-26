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"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова

26 марта 2021, 07:00  •  272 • Политика
Сенатор Алексей Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова Алексею Данилову. "Всё о войне?", - риторически переспросил сенатор.
В частности, Пушков ответил на слова Данилова, который заявил о том, что боится за существование Украины в случае продолжения "заигрывания" с Москвой.
По словам Пушкова, нынешний секретарь СНБО Украины "очень хочет быть таким, как его предшественник Турчинов: жестким и крутым".
"Получается неумно. В этом он на Турчинова похож", - отметил сенатор в своём Telegram-канале.
Он также задался вопросом о том, о каких "заигрываниях" может в принципе идти речь.
"О чем он толкует, о чем думает? Все о войне?", - иронично переспросил он, добавив, что война "точно плохо закончится для Украины".
Стоит отметить, что в последние дни украинские политики и государственные деятели стали чаще "волноваться" за существование Украины. Например, по словам экс-главы МИД Украины Павла Климкина, сегодняшнее напряжение в отношениях США и России грозит интересам Украины. Свои опасения экс-министр объяснил тем, что после хамского выпада президента США Джо Байдена лидеры двух стран могут перейти на неформальный уровень общения, где не будет места Киеву.
"Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации", - сказал он, подчеркнув, что в этом "неофициальном формате" общения места для Украины "с большой вероятностью не найдётся".

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